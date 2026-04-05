Cem aiuterà Ceyda a tenere con sé Arda nelle prossime puntate de La forza di una donna.

Le anticipazioni tv rivelano che Ceyda dovrà rassegnarsi all'idea di rinunciare ad Arda e legalmente non potrà fare nulla per suo figlio. A cambiare tutto penserà Cem che usando le maniere forti costringerà il padre di Arda a rinunciare a lui.

Rottura tra Kismet e Emre ne La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Cem sarà sempre più protagonista nelle prossime puntate. Si scoprirà che l'uomo ha un passato doloroso con Kismet, ma soprattutto emergerà che l'amore per lei non è mai finito.

Attraverso i ricordi dell'avvocato e di Cem, si apprenderà che i due progettavano una vita insieme e aspettavano un figlio. La perdita del bambino ha causato la rottura tra Cem e Kismet che si sono divisi per il troppo dolore, ma rivedersi ha fatto tornare il sentimento. Nelle prossime puntate Cem spiegherà a Kismet che le sue ferite non si sono ancora rimarginate, ma la ama e non può vivere senza di lei. La donna, dal canto suo, non potrà negare di ricambiare il sentimento e prenderà una decisione importante. Kismet lascerà Emre causandogli una grande ed inevitabile delusione e seguirà il suo cuore con Cem. La donna, però, non dimenticherà il grido di aiuto di Ceyda che si era recata nel suo studio chiedendole di non farle perdere Arda.

La gioia di Ceyda: Arda non andrà più via

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Kismet penserà di fare qualcosa per aiutare Ceyda. Quest'ultima sarà disperata perché mancheranno pochi giorni all'udienza che assegnerà Arda a Dursun, il padre naturale. Su piano legale non si potrà fare nulla per cambiare la situazione di Ceyda e per questo Kismet si rivolgerà a Cem. Prima di partire con lui verso una nuova vita, l'avvocato chiederà all'uomo di "convincere" Dursun con le cattive maniere a rinunciare ad Arda. Cem radunerà i suoi uomini e dopo aver catturato Dursun lo picchierà intimandogli di rinunciare all'adozione. Pochi giorni dopo, Ceyda riceverà una lettera dal tribunale che metterà fine al suo incubo: Arda sarà suo figlio a tutti gli effetti. La felicità della donna sarà incontenibile e correrà al piano di sotto per condividere tutto questo con Arif.