Sirin tenterà di togliere la vita a Doruk nelle prossime puntate de La forza di una donna: sarà la sua vendetta definitiva contro Bahar.

Le anticipazioni tv rivelano che Doruk si salverà solo grazie a sua madre che si sveglierà appena in tempo per impedirgli di lanciarsi dalla finestra. Sirin sarà aggredita per strada da sua sorella.

Sirin più folle che mai a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna annunciano una settimana piuttosto turbolenta per Sirin la cui follia toccherà il punto più alto. La sorella di Bahar si riconcilierà con Enver dopo aver sparato a un ladro, ma l'idillio durerà molto poco.

Sirin ricomincerà con i dispetti ed Emre non ne potrà più di lei, tanto che la licenzierà su due piedi. La ragazza lascerà il locale e studierà l'ennesima vendetta per fare del male a tutti, ma in particolar modo a sua sorella. Sirin non penserà più a sedurre l'uomo di Bahar come aveva provato a fare in passato, ma punterà ancora più in alto. La ragazza penserà di ferire sua sorella togliendole ciò che ama di più al mondo: suo figlio Doruk. Il bambino aprirà la porta alla zia Sirin e le dirà che Bahar sta dormendo: per lei si creerà l'occasione giusta per agire. La zia convincerà Doruk a fare un gioco molto pericoloso: lanciarsi dalla finestra. "Ci sarò io a prenderti, non avere paura", dirà Sirin, spiegandogli che si tratta di un gioco che fanno tutti i bambini.

La nuova vita di Kismet e la confessione di Sirin

Nelle puntate de La forza di una donna dal 4 al 10 maggio, Sirin andrà in strada e chiamerà Doruk da giù, spalancando le braccia e invitandolo a buttarsi. Il bambino salirà sul davanzale e con un sorriso sarà pronto a lasciarsi andare. Fortunatamente Bahar si sveglierà appena in tempo e quando vedrà suo figlio in procinto di buttarsi dalla finestra lo salverà. La donna, in preda alla rabbia più cieca, scenderà in strada e aggredirà Sirin. Nel frattempo, Kismet prenderà una decisione molto importante: lascerà Emre per tornare con Cem e partire con lui. Prima, però, l'avvocato dovrà risolvere una questione molto importante: Arif le dirà che ha un registrazione in cui Sirin ammette l'omicidio di Sarp, ma non basterà per incriminarla.