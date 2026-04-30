Bahar chiederà a Enver di andare a vivere con lei, Arif e i bambini nelle prossime puntate de La forza di una donna.

Le anticipazioni tv rivelano che Enver rifiuterà la proposta di Bahar, perché preferirà che Sirin abbia un posto sicuro in cui tornare quando uscirà dal manicomio.

La felicità per Arif e Bahar ne La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che per Bahar e Arif si spalancheranno le porte della felicità. Dopo tanta sofferenza, i due protagonisti potranno finalmente vivere il loro amore senza ostacoli. Sirin sarà arrestata grazie all'aiuto di Enver e la ragazza finirà in un ospedale psichiatrico.

Le accuse a suo carico saranno gravissime: l'omicidio di Sarp e il tentato omicidio di Doruk. La situazione di Sirin sarà piuttosto difficile, anche perché per lei vivere rinchiusa sarà una tortura e proverà anche a scappare. Per Bahar, invece, arriverà tutto ciò che aveva sempre desiderato per una vita serena. Avrà accanto a sé Arif che le farà la proposta di nozze, i suoi bambini saranno molto felici e anche dal punto di vista economico ci sarà un importante cambiamento. Bahar, infatti, grazie a Fazilet pubblicherà il suo primo libro che avrà molto successo e le darà tante soddisfazioni.

Il rifiuto inaspettato di Enver a Bahar

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, tutto sembrerà risolversi nel migliore dei modi per i protagonisti.

Ceyda sarà prossima alle nozze con Raif e la cerimonia che organizzerà sarà molto particolare, perché vedrà anche Arif e Bahar giurarsi amore eterno. Pochi giorni prima del matrimonio, Arif riceverà da Kismet il regalo di nozze: la casa e la macchina. L'avvocato non tornerà in città per le nozze, ma intesterà a suo fratello l'auto e l'appartamento in cui viveva, visto che non li userà più. Bahar e i bambini saranno impazienti di trasferirsi nella nuova casa, ma prima la donna farà ad Enver una proposta. "Vieni a vivere con noi", dirà Bahar all'uomo, ormai rimasto solo dopo la morte di Hatice e l'arresto di Sirin. Enver sarà grato a Bahar per la sua generosità, ma rifiuterà la sua richiesta. "Se Sirin dovesse guarire dovrà avere un posto in cui tornare", dirà l'uomo, deciso a non abbandonare mai quella figlia che ha sbagliato tanto in passato.