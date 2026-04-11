Cem e Kismet sono legati da un omicidio commesso insieme: è quello che emergerà nelle prossime puntate de La forza di una donna.

Le anticipazioni tv rivelano che Cem ricorderà a Kismet che non potranno mai separarsi davvero. Ma cosa intende? L'uomo si riferisce al fatto che lui e l'avvocato hanno tolto la vita all'aggressore che ha provocato la perdita del loro bambino. Nessuno dei due ha mai pagato per questo delitto e i sensi di colpa non sono mai andati via.

Il legame di Cem e Kismet ne La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che il rapporto tra Cem e Kismet inizierà a delinearsi nelle prossime puntate.

I due ex si sono già rivisti e tra loro è nata una nuova collaborazione, ma Cem ha fatto capire che c'è qualcosa di più tra loro. "Io e te siamo legati per sempre", ha detto l'uomo a Kismet criticando la sua relazione con Emre. Ma cosa lega davvero i due protagonisti? La risposta arriverà tra qualche puntata, quando Kismet si ritroverà a pensare al suo passato doloroso e si scoprirà che la donna ha perso il bambino che aspettava da Cem. La loro felice storia d'amore si è interrotta subito dopo la gravidanza, perché il dolore era troppo forte per entrambi. Si evincerà che il tempo non è servito a lenire quella grande sofferenza, ma qualcos'altro non permette a Kismet di separarsi definitivamente da Cem e voltare pagina.

I flashback della donna racconteranno che l'avvocato aveva rifiutato un lavoro illecito commissionato da parte del capo di Cem: il pretesto era ottimo, visto che Kismet era incinta.

Cosa lega per sempre Kismet a Cem?

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, si scoprirà che Kismet ha perso il suo bambino a causa di un'aggressione subita dal capo di Cem e dai suoi uomini. Subito dopo il ricovero in ospedale, i due protagonisti si sono vendicati per il grave dolore ed è questo che continua a legarli anche oggi. Cem e Kismet sono andati dall'uomo che ha commissionato l'aggressione e gli hanno tolto la vita. Nessuno ha pagato per questo delitto e ancora oggi questo terribile ricordo unisce Cem e Kismet. Quando lui dice all'avvocato che non potrà mai separarsi da lui, infatti, si riferisce proprio all'omicidio commesso.