Il finale della soap turca La forza di una donna, saluterà il pubblico di Canale 5 con il matrimonio di Arif Kara e Bahar Cesmeli, che coroneranno finalmente il loro sogno d’amore. Sirin Sarikadi invece, continuerà a pagare il prezzo delle sue cattive azioni, dopo aver rovinato la vita della sorellastra.

Sirin ricoverata in una clinica psichiatrica

Enver non riuscirà a capire come sua figlia Sirin, abbia potuto comportarsi in modo così spietato in tutti questi anni. Ben presto, l’anziano uomo denuncerà la figlia, appena scoprirà grazie ad Arif che in realtà è stata lei a uccidere Sarp quando si trovava ricoverato in ospedale.

Sirin cadrà nella trappola del padre Enver, visto che la farà arrestare per l’omicidio di Sarp e per aver tentato di sbarazzarsi del nipote Doruk, appena gli chiederà dei soldi per fuggire. Tuttavia, invece di essere mandata in prigione, la ragazza verrà trasferita in un ospedale psichiatrico [VIDEO]a causa della sua presunta instabilità mentale.

Dalle anticipazioni turche, si evince che Sirin continuerà a considerare la sua sorellastra Bahar la colpevole di tutte le sue disgrazie. La giovane non riuscirà a controllare la sua rabbia, quando vedrà Bahar fuori dal cancello dell’istituto in cui sarà ricoverata, ma non riuscirà a superare il muro di sicurezza.

Arif chiede la mano di Bahar

Nel contempo, Raif chiederà a Ceyda di sposarlo, certo dei sentimenti che prova per lui.

Mentre Ceyda accetterà la proposta di matrimonio del fidanzato tra le lacrime, anche Arif chiederà a Bahar di diventare sua moglie, dopo aver ricevuto il permesso di Enver.

A quel punto, inizieranno i preparativi per un doppio matrimonio, visto che Ceyda e Bahar andranno a comprare il proprio abito da sposa. Intanto, la signora Fazilet renderà felice Bahar, nominandola autrice del libro in cui ha raccontato la sua vita. Per concludere, dopo le nozze, Bahar e Arif inizieranno a vivere felici e contenti insieme ai bambini Doruk e Nisan.

Riepilogo: Bahar dice ad Arif che Sirin gli ha sempre mentito

In precedenza, Bahar ha trovato il coraggio di affrontare Arif e di rivelargli che la sua sorellastra Sirin gli ha sempre mentito.

In seguito, Enver ha organizzato una cena per riportare un po’ di serenità in famiglia, ma ancora una volta, sua figlia Sirin ha rovinato tutto, insinuando che Bahar e Ceyda abbiano rubato i gioielli di Fazilet.