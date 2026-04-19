Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Ceyda apparirà molto gelosa di Raif quando lo vedrà pericolosamente vicino a Buket, una vecchia conoscenza che giungerà nella sua abitazione per fargli una visita.

Buket dimostra di avere una certa complicità con Raif

Tutto inizierà quando Raif apparirà felicissimo che Ceyda sia tornata a lavorare come sua badante. Il ragazzo ritroverà la voglia di scherzare e punzecchiare l'amata. Allo stesso tempo, la cantante sarà felice di essere tornata a ricoprire il ruolo di domestica della villa di Fazilet.

Ma ecco, arrivare un imprevisto quando un'amica di Raif farà il suo arrivo alla tenuta. Ceyda farà di tutto per impedire all'amato di stare da solo con Buket. La gelosia esploderà quando la cantante si accorgerà che la rivale dimostra di avere molta confidenza con il figlio di Fazilet, tanto da accarezzarlo lungo le gambe.

Raif confessa a Buket di essere tornato a vivere con Ceyda

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Ceyda spierà una conversazione tra Raif e la rivale, che la sconvolgerà piacevolmente. Raif confesserà a Buket di essere tornato a vivere quando ha baciato la cantante per prima volta in taxi. Ceyda esploderà dalla gioia nel sentire tali parole, capendo che i sentimenti sono ricambiati.

La storia d'amore tuttavia non avrà subito il lieto fine. La donna respingerà la prima richiesta di matrimonio di Raif, non sentendosi all'altezza di stare al suo fianco. Pertanto, Ceyda restituirà al figlio di Fazilet l'anello di fidanzamento che le aveva regalato come dono. Tuttavia, il giovane non apparirà intenzionato a perdere la ragazza e per questo studierà un nuovo piano per farla cadere definitivamente tra le sue braccia.

Arif ha chiesto a Kismet come disfarsi dell'arma da fuoco di Sarp

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a metà aprile su Canale 5, Arif Kara ha chiesto a Kismet un consiglio su come disfarsi dell'arma da fuoco di Sarp, brandita da Enver per far scappare il vero padre di Arda da casa sua.

L'avvocatessa ha consigliato al fratello di gettare la pistola nelle acque del Bosforo. Arif si è accorto che Cem era stato nello studio. Kismet infatti ha tentato di convincere il rivenditore di auto a lasciare in pace Bahar Cesmeli, spiegando che è una madre di due bambini piccoli già vessata da tanti problemi. Ceyda, intanto, non è riuscita ad entrare in sintonia con Satilmis che ha considerato viziato e impegnativo. La donna è poi stata licenziata dalla signora Fazilet, scatenando la reazione di Arif, che si è rinchiuso nella sua camera da letto.