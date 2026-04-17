Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Sirin aggredirà Bahar dopo averla incontrata al cancello della clinica psichiatrica dov'è stata ricoverata per i suoi problemi di natura mentale.

Sirin viene internata in una clinica psichiatrica

Sirin confiderà ad Enver di aver posto fine alla vita di Sarp e di aver provato ad eliminare anche Doruk per vendicarsi di Bahar. La confessione arriverà dopo che la darklady passerà alcuni giorni nascosta in un hotel dove rischierà di venire abusata da Omer.

Sirin verrà arrestata dalla polizia grazie ad un piano organizzato da Kismet con la complicità di Ender. Una volta in carcere, la donna verrà ritenuta incapace d'intendere e di volere e per questo verrà internata in una clinica psichiatrica. In questa circostanza, la darklady verrà sedata ogni giorno con dei medicinali e riceverà la visita del padre, che non vorrà abbandonarla nonostante gli atti criminali compiuti.

Sirin attacca Bahar per poi provare a scappare

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Enver si rifiuterà di lasciare il quartiere di Tarlabasi dopo che Bahar le offrirà di andare ad abitare da lei nella nuova abitazione regalata da Kismet e Cem ad Arif. Il sarto spererà che Sirin riesca a riprendersi prima o poi.

Le speranze dell'uomo si infrangeranno quando Bahar lo accompagnerà alla casa di cura anche se eviterà di entrare per non incontrare la sorellastra. Ma Sirin vedrà Bahar e non esiterà ad aggredirla fuori dal cancello dove verrà fermata da alcuni infermieri prontamente intervenuti. Enver capirà che sua figlia è ancora gravemente malata poiché qualche minuto prima era apparsa disposta a chiedere perdono a Bahar per il male ricevuto.

Sirin accuserà la sorellastra di essere la causa di tutte le sue disgrazie. La donna scapperà dalla clinica il giorno del doppio matrimonio di Ceyda e Bahar. Anche in questo caso, la donna verrà fermata dall'intervento del personale dell'ospedale psichiatrico.

Enver ha minacciato il vero padre di Arda con una pistola

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a metà aprile su Canale 5, Bahar ha dichiarato i propri sentimenti ad Arif dopo che ha rischiato la propria vita per recuperare la giacca contenente un pacchetto da dare a Cem. Intanto, Enver ha minacciato il vero padre di Arda con una pistola per allontanarlo dalla sua abitazione. Ceyda ha iniziato a temere di venire separata dal quel bambino che ha cresciuto come se fosse suo.

Infine Raif ha difeso Ceyda dalle accuse di furto. Fazilet ha scoperto che suo figlio aveva consegnato alcuni gioielli alla donna.