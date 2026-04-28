Le trame delle nuove puntate de La forza di una donna in programma dal 4 al 10 maggio in prima visione su Canale 5 raccontano che Kismet rimanderà la partenza con Cem per aiutare Arif Kara. Emre, invece, caccerà Sirin dal posto di lavoro a causa del suo comportamento.

Kismet rimanda la partenza per aiutare Arif

Sirin confiderà ad Arif di aver posto fine alla vita di Sarp, manomettendo la flebo a cui era stato attaccato in ospedale in seguito al grave incidente stradale. La darklady sarà all'oscuro che il barista ha registrato la confessione con un registratore riposto nella giacca.

L'uomo, a questo punto, chiederà aiuto a Kismet per incastrare Sirin dell'omicidio di Sarp. L'avvocatessa informerà il fratellastro che servono più prove per far arrestare la darklady perché la registrazione non è sufficiente. La donna svelerà inoltre di avere una storia con Cem e di aver intenzione di lasciare Istanbul per aiutarlo a scappare dai nemici. Kismet deciderà comunque di rimandare di qualche giorno la partenza per aiutare Arif.

Fazilet, invece, chiederà a Bahar per quale ragione Ceyda abbia rifiutato la proposta di nozze di Raif nonostante il forte sentimento che li lega.

Emre licenzia Sirin

Le anticipazioni settimanali della serie tv turca raccontano che Emre deciderà di cacciare Sirin dalla sua caffetteria dopo aver scoperto che aveva detto alcune cattiverie a Satilmis, Nisan e Doruk.

Arif, nel frattempo, farà udire a Ceyda la confessione di Sirin. La cantante reagirà con rabbia alla scoperta anche se concorderà col barista nel trovare un piano alternativo per incastrarla. I due decideranno di sentire la psichiatra che seguiva la darklady per dimostrare la sua pericolosità e farla ricoverare. Arif, intanto, informerà Kismet dell'attacco di ira che Sirin ha avuto in seguito al suo licenziamento dalla caffetteria. L'avvocatessa dirà al fratello che per procedere col ricovero della ragazza serve il consenso di Bahar ed Enver.

Arif ha sentito Sirin dire di aver posto fine alla vita del cognato

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti de La forza di una donna andati in onda a fine aprile su Canale 5, Sirin ha avuto un pericoloso faccia a faccia con un ladro che si è introdotto nella sua abitazione.

In questa circostanza, la darklady ha minacciato il malvivente di fargli del male, svelandogli che in passato aveva ucciso suo cognato. Le parole sono state udite da Arif, che è rimasto pietrificato. Il barista ha iniziato a sospettare che Sirin avesse ucciso Sarp. L'uomo ha quindi aperto la porta trovandosi davanti la darklady con in mano la pistola del defunto cognato mentre del ladro nessuna traccia.