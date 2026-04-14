Le trame delle nuove puntate de La forza di una donna in programma da lunedì 20 a domenica 26 aprile sui teleschermi di Canale 5 raccontano che Sirin riuscirà ad impossessarsi della pistola di Sarp dopo aver ingannato Arif e Bahar. Kismet, invece, piangerà disperata la perdita della sua figlia.

Sirin mette le mani sulla pistola di Sarp

Ceyda tornerà a lavorare da Fazilet dopo essere stata scagionata dall'accusa di aver rubato i gioielli di famiglia. La cantante, a questo punto, racconterà la verità sui monili a Bahar.

Arif, nel frattempo, raggiungerà Enver per prendere la pistola di Sarp e gettarla nelle acque del Bosforo.

Bahar deciderà di accompagnare il suo amato a casa del suocero dove Sirin sostituirà l'arma da fuoco con dei sassi. Arif e Bahar, a questo punto, raggiungeranno le rive del fiume dove si sbarazzeranno della presunta arma nascosta all'interno di una scatola. Alla fine, la coppia si recherà a cena con gli amici dell'università, all'oscuro che Sirin abbia messo le mani sulla pistola di Sarp.

Kismet piange la perdita della figlia

Le anticipazioni settimanali della serie tv raccontano che Nisan e Doruk festeggeranno l'arrivo del nuovo anno con la vendita della casa dei loro nonni. Purtroppo l'acquirente interessato all'abitazione non si presenterà all'incontro.

Intanto Raif si riavvicinerà a Ceyda dopo averla aiutata a riottenere il posto di lavoro.

La cantante mostrerà a Fazilet la foto di una serata con suo figlio in cui indossava i suoi orecchini. La scrittrice capirà che i sentimenti che provano i due ragazzi sono autentici.

Kismet, invece, soffrirà, ricordando la perdita della figlia avvenuta per mano di alcuni delinquenti che volevano nuocere all'allora marito Cem.

Emre ha chiesto a Ceyda di prendersi cura di Arda e Satilmis

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a metà aprile in televisione, Emre e Ceyda hanno scoperto che Arda non è il loro vero figlio. Il proprietario della caffetteria si è messo d'accordo con Dursun, che in cambio di 10 mila dollari ha acconsentito a lasciargli Arda e Satilmis, il bambino biologico.

Fazilet, invece, si è offerta di pagare una scuola speciale per Arda ma in cambio ha chiesto a Ceyda di allontanarsi da Raif. Quest'ultimo ha nutrito dei dubbi sul licenziamento della cantante e per questo l'ha raggiunta a casa per un chiarimento.

Infine Bahar ha parlato con Arif per rivelargli le bugie che Sirin gli ha raccontato mentre Emre ha dimostrato di avere un problema con sua madre. L'imprenditore ha chiesto un favore a Ceyda, proponendole di prendersi cura di Arda e Satilmis visto che lui avrebbe dovuto lasciare per qualche giorno la città.