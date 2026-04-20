Momenti di alta tensione nelle nuove puntate de La forza di una donna: Bahar perderà il controllo e aggredirà Sirin dopo aver scoperto che ha rischiato di uccidere Doruk.

Sirin spinge Doruk a lanciarsi nel vuoto

Tutto inizierà quando Sirin, presentatasi a casa di Bahar, troverà Doruk da solo. Approfittando dell’assenza della madre, la ragazza metterà in atto un piano inquietante.

Con crudeltà, manipolerà il bambino convincendolo che un materasso abbandonato in strada sia un trampolino, spingendolo a sfidare il vuoto. Per rassicurarlo, gli farà credere che altri lo abbiano già fatto e che lei stessa lo aspetterà sotto.

Doruk, pur spaventato, si fiderà di lei, ignaro del pericolo.

Bahar scopre il piano di Sirin e medita vendetta

Sarà Bahar a trovare il figlio in bilico sul davanzale. Con uno scatto lo afferrerà per la maglietta, trascinandolo verso l'interno della stanza prima che possa perdere l'equilibrio. “Non capisci che saresti potuto cadere”, urlerà la donna. Il bambino, spaventato dalla reazione della madre, dirà con gli occhi lucidi: “La zia ha detto che mi prendeva, che non mi sarebbe successo niente”.

La rivelazione colpirà Bahar come uno schiaffo: “Come sarebbe a dire che tua zia ti prendeva? Sirin è qui sotto?”. Accecata dalla rabbia, la donna si sporgerà dal davanzale incrociando lo sguardo della sorella intenta a dileguarsi prima che sia troppo tardi.

Spinta da un desiderio di vendetta, Bahar si lancerà fuori di casa, scendendo le scale a perdifiato per raggiungere Sirin e darle la lezione che si merita.

Bahar picchia Sirin e tenta di strangolarla

Fuori di sé, Bahar raggiungerà Sirin e la getterà a terra, iniziando a colpirla senza pietà.

“Ti ammazzo!”, urlerà ripetutamente, ancora terrorizzata per ciò che sarebbe potuto accadere a suo figlio.

Nemmeno il provvidenziale intervento di Ceyda ed Enver basterà a placare la furia di Bahar, che riuscirà a divincolarsi per tornare più volte all’attacco, arrivando persino a tentare di strangolare la sorella.

Solo dopo molti sforzi i presenti riusciranno a strappare Sirin dalle grinfie della sorella, permettendo alla donna di dileguarsi terrorizzata.