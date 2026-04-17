Negli episodi finali della soap turca La forza di una donna, Ceyda Aşçıoğlu (Gokce Ekublogu) si emozionerà tantissimo, poco prima di convolare a nozze con Raif Aşçıoğlu (Sinan Helvaci). Le anticipazioni raccontano, che la donna farà dei salti di gioia, appena il suo figlio adottivo autistico Arda (Kerem Yozgatlı) le farà un regalo speciale chiamandola mamma.

Satılmış deciso a far parlare Arda, Arif chiede la mano di Bahar

Appena Raif chiederà a sua madre Ceyda di sposarlo, il piccolo Satılmış si porrà un obiettivo, quello di imparare il fratello adottivo Arda a parlare.

Per riuscire nel suo intento, il bambino si servirà della complicità di Nisan e Doruk. Nel contempo, anche Arif chiederà a Bahar di diventare sua moglie, la quale deciderà di sposarsi lo stesso giorno in cui la sua amica Ceyda pronuncerà il fatidico sì.

Arda farà rimanere tutti gli invitati del doppio matrimonio senza parole, quando pronuncerà la parola mamma per la prima volta. Convinta che si tratti di un vero e proprio miracolo, Ceyda si lascerà andare alle lacrime per la troppa felicità e abbraccerà Arda.

Gulten fa pace con la figlia Ceyda grazie al nipote Satılmış

Sempre il piccolo Satılmış, conterà sull’aiuto del padre Emre, per far partecipare sua nonna Gulten, la madre di Ceyda al lieto evento.

L’anziana donna farà finalmente pace con la figlia Ceyda con la quale ha avuto molti litigi in tutti questi anni, e verrà chiamata nonna dal piccolo Arda.

Riepilogo: Ceyda ha temuto di essere separata dal piccolo Arda

Di recente, Ceyda è stata disposta a tutto per non separarsi dal piccolo Arda, dopo aver scoperto grazie a un test di DNA di non essere la sua madre biologica. Sempre a proposito del bambino, ha mostrato un talento fuori dal comune mentre giocava con Nisan e Doruk, per aver completato un puzzle complesso da solo. In seguito, Ceyda ha chiesto aiuto a Kismet, con il timore che il suo ex fidanzato Emre potesse portarle via Arda. Tuttavia, l’avvocata ha spiazzato Ceyda, rivelandole di aver intrapreso una relazione sentimentale con Emre, e di aver avviato delle ricerche per consentirgli di rintracciare il suo vero figlio scambiato alla nascita con Arda.