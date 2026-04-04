Le trame delle puntate finali de La forza di una donna che andranno in onda tra qualche settimana su Canale 5 rivelano che Sirin proverà a far del male a Doruk, incoraggiandolo a saltare giù dalla finestra. Il piano sarà sventato da Bahar, che aggredirà la sua sorellastra che sarà costretta alla fuga.

Sirin prova a uccidere Doruk

Sirin cercherà di far del male al piccolo Doruk, invitandolo a gettarsi dalla finestra per gioco. La donna gli suggerirà di centrare un vecchio materasso posizionato sulla strada e tranquillizzandolo che lo avrebbe preso al volo.

Bahar riuscirà ad impedire una tragedia, prendendo suo figlio prima che salta nel vuoto. La protagonista, a questo punto, attaccherà la sorellastra, picchiandola selvaggiamente. Soltanto l'intervento di Ceyda ed Enver eviterà severe conseguenze. Sirin sarà costretta a fuggire senza soldi in tasca e senza documenti, finendo in un albergo di malintenzionati.

Sirin trova rifugio in un albergo

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Sirin si chiuderà in una camera dell'albergo per paura di essere importunata da uomini in cerca di un'avventura. Un portinaio di nome Omer invece di aiutarla a procurarsi del cibo le proporrà di trascorrere la notte insieme. Sirin rifiuterà seccamente la proposta dell'uomo che non si arrenderà facilmente al suo rifiuto.

La ragazza senza soldi deciderà di far ritorno a casa per prendere i suoi risparmi. Intanto Arif informerà Enver e Bahar di quello che Sirin aveva fatto al cognato. Il barista farà ascoltare ai due un audio dove la ragazza ammette di aver manomesso la flebo che teneva in vita Sarp. Enver e Bahar appariranno determinati a farla pagare cara a Sirin, volendo rinchiuderla in un ospedale psichiatrico.

Sirin ha organizzato un piano per vendicarsi di Bahar

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti de La forza di una donna andati in onda ad inizio aprile su Canale 5, Cem ha chiesto a Bahar, Bersan e Ceyda di fare un ultimo lavoro per lui. La protagonista è apparsa sicura che il delinquente avrebbe continuato a proporre a lei e alle sue amiche altri incarichi.

Kismet, invece, ha raccontato a Ceyda di aver trovato i bambini nati lo stesso giorno di Arda per scoprire se c'era stato lo scambio di culle.

Sirin, intanto, è stata selvaggiamente picchiata dai clochard. Una volta tornata a casa, la donna ha detto ad Enver di essere stata aggredita perché sua sorella ha impedito ad Arif di riaccompagnarla da lavoro. La versione è risultata falsa poiché Bahar ha scoperto che Sirin aveva pagato i tre barboni per essere aggredita. La darklady smascherata ha organizzato un piano per vendicarsi della protagonista.