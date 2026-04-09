Nelle puntate finali della soap turca La forza di una donna, i telespettatori di Canale 5 assisteranno all’uscita di scena di Kismet Avci (Tuğçe Altuğ), che se ne andrà via dalla città insieme al marito Cem (Hakan Kurtas). Prima di partire, la sorellastra di Arif Kara (Feyyaz Duman) aiuterà Enver (Serif Erol) ad assicurare la figlia Sirin Sarikadi (Seray Kaya) alla giustizia.

Kismet lascia Emre

Dopo aver intrapreso una relazione segreta con Emre, Kismet si renderà conto di non aver smesso di amare il marito Cem. A quel punto, i due coniugi progetteranno la loro fuga da Istanbul, per scappare dai loro nemici.

Poco dopo, Arif busserà alla porta della sorella Kismet senza alcun preavviso, e le chiederà di aver bisogno del suo aiuto per incastrare Sirin per l’omicidio del cognato Sarp.

Dopo essere stata costretta a rimandare la sua partenza con Cem, Kismet troverà il coraggio di lasciare Emre, senza dargli però alcuna spiegazione. Parecchio distrutto, quest’ultimo si sfogherà bevendo più del dovuto, ma per fortuna ad occorrere in suo aiuto ci penserà la sua ex Ceyda.

Sirin arrestata dopo aver ammesso le sue colpevolezze

Nel contempo, Sirin farà perdere le sue tracce, dopo aver tentato di uccidere anche il nipote Doruk, per averlo convinto a gettarsi da una finestra di casa. La giovane si rifugerà in un hotel, ma ben presto non avrà altra scelta, oltre a quella di chiedere dei soldi a suo padre Enver.

Quest’ultimo costringerà la figlia Sirin ad ammettere le sue colpevolezze, dopodiché la farà arrestare, dopo aver registrato le sue confessioni con un microfono grazie alla collaborazione di Kismet.

Dopo aver favorito la carcerazione di Sirin, Kismet lascerà Istanbul insieme a Cem per rifarsi una nuova vita altrove.

Riepilogo: Bahar ha scoperto che Kismet è complice di Cem

Di recente, Cem ha costretto Bahar a eseguire un ultimo lavoro per lui. Quest’ultima si è recata a un evento benefico, per scambiare la sua borsa con quella di una misteriosa donna, che si è rivelata essere Kismet. Dopo aver rischiato di essere smascherata e aver lasciato il locale, Bahar ha scoperto quindi, che l’avvocatessa Kismet, nonché sorellastra di Arif, è una complice di Cem.