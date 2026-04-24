Ceyda rifiuterà l'anello che Raif le regalerà per il Capodanno nella puntata de La forza di una donna di giovedì 30 aprile: "Non sono alla sua altezza", confiderà in un secondo momento a Bahar.

Le anticipazioni tv rivelano che Raif sarà profondamente ferito dal rifiuto di Ceyda e penserà di non essere ricambiato. L'uomo tornerà ad essere scontroso con Fazilet, mentre Bahar proverà a far capire a Ceyda che l'amore conta più della posizione sociale e Raif la ama davvero.

Il prezioso regalo di Raif ne La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che ci sarà una cena a casa di Bahar per il Capodanno.

Tutta la famiglia si riunirà per lo scambio dei regali, ma Sirin si rifiuterà di andare con Enver da sua sorella. La ragazza resterà a casa in preda alla rabbia e alla gelosia: "Vi odio tutti", dirà. I bambini saranno entusiasti di scartare i regali ricevuti e si divertiranno a vedere le varie reazioni degli adulti. Bahar riceverà da Arif un paio di guanti mentre lei gli regalerà una sciarpa. Ceyda, invece, resterà senza parole quando vedrà il regalo di Raif per lei: un anello. La donna lo mostrerà subito a Bahar, ma non sembrerà affatto felice per il dono ricevuto. L'indomani, Ceyda andrà a casa di Raif e gli restituirà in fretta l'anello. Fazilet assisterà alla scena, incredula, mentre Ceyda le mostrerà il dono ricevuto da suo figlio.

Raif sarà mortificato e proverà a parlare con la donna che però preferirà andare via senza spiegazioni.

La grande ferita di Raif e le paure di Ceyda

Nella puntata de La forza di una donna di giovedì 30 aprile, Raif tornerà ad essere scontroso con Fazilet. Il rifiuto lo segnerà molto, tanto che si rifiuterà di parlare. Nel frattempo, Ceyda si confiderà con Bahar e le dirà che quell'anello era destinato alla futura sposa di Raif. "Non posso diventare sua moglie", dirà la donna alla sua amica, ricordando le sue umili origini. Ceyda si sentirà totalmente inadeguata rispetto a Raif che ha una buona istruzione e una importante posizione economica: "Non sono alla sua altezza", dirà Ceyda a Bahar che le farà notare le sue tante qualità. "Hai un grande cuore", dirà, "Questo è ciò che conta e Raif ti ama".