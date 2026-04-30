Kismet posticiperà la partenza con Cem per incastrare Sirin nella puntata de La forza di una donna del 6 maggio, ma avrà una brutta notizia per Arif: non ci sono prove sufficienti per incriminare la ragazza.

Le anticipazioni tv rivelano che Arif farà ascoltare a Kismet la registrazione della confessione estorta a Sirin per l'omicidio di Sarp. L'avvocato telefonerà a Cem e gli dirà che deve restare ancora qualche giorno in città per aiutare suo fratello in una questione importante.

Kismet in partenza a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sirin confesserà ad Arif di aver ucciso Sarp.

La ragazza sarà molto sicura di sé, tanto che prenderà in giro l'uomo dicendo che non ci sono prove contro di lei. Arif riuscirà a registrare la loro conversazione grazie al telefono e correrà da Kismet per parlarle della delicata questione. L'avvocato aprirà la porta a suo fratello che non potrà fare a meno di notare le valigie già pronte. Kismet spiegherà ad Arif che è in partenza e probabilmente non tornerà più in città. La donna dirà a suo fratello che tra lei e Cem c'era una storia d'amore importante in passato e lei vuole dare un'altra possibilità al loro rapporto. Kismet si dirà pronta a ricominciare altrove con Cem, ma Arif le chiederà un ultimo aiuto. L'uomo mostrerà all'avvocato la registrazione di Sirin, dicendole che è stata lei a togliere la vita a Sarp.

Kismet non avrà buone notizie per Arif

Nella puntata de La forza di una donna di mercoledì 6 maggio, Kismet non avrà buone notizie per Arif. Nonostante la confessione di Sirin, infatti, l'avvocato spiegherà a suo fratello che la registrazione non è una prova sufficiente. "In tribunale non la accetterebbero", dirà Kismet, "Sirin può dire il contrario in qualsiasi momento". Kismet suggerirà ad Arif di trovare altre prove per incastrare la ragazza, ma non se la sentirà di lasciare suo fratello da solo in questa difficile battaglia. Anche se a malincuore, Kismet chiederà a Cem ancora un po' di tempo e posticiperà la sua partenza fino a quando non riuscirà a risolvere il caso di Sirin. L'uomo non la prenderà affatto bene, ma non potrà fare altro che accettare la scelta di Kismet.