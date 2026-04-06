Le trame delle puntate de La forza di una donna in programma dal 13 al 19 aprile in prima visione sui teleschermi di Canale 5 rivelano che Ceyda rifiuterà la vicinanza di Satilmis, dimostrando di nutrire poca simpatia per lui. Enver, invece, incontrerà Fazilet dopo aver scoperto che ha licenziato la cantante.

Ceyda non prova simpatia per Satilmis

Ceyda faticherà a provare simpatia per Satilmis, il vero figlio ritrovato grazie all'aiuto di Kismet ed Emre. La cantante riterrà il bambino maleducato ed inoltre apparirà terrorizzata dall'idea di perdere Arda, che continuerà a considerare come suo vero figlio.

Enver, intanto, inviterà tutti a casa sua per riprendere un po' di serenità in seguito alla morte di Hatice. Sirin riferirà a suo padre che Bahar e Ceyda non lavorano più per la signora Fazilet poiché sono state sorprese a rubare i suoi preziosi gioielli. Raif, intanto, accuserà la madre di aver cacciato ingiustamente Ceyda. L'uomo informerà Fazilet che era stato lui a regalarle i preziosi poiché il suo defunto padre gli aveva fatto sapere che avrebbe dovuto regalarli un giorno alla persona che sarebbe diventa sua moglie. La scrittrice tornerà a Tarlabasi per chiedere a Ceyda di tornare a lavorare per lei. La cantante si rifiuterà di aprire la porta ma fortunatamente la situazione sarà risolta da Enver.

Enver incontra Fazilet per via di Ceyda

Le anticipazioni settimanali della dizi turca raccontano che Enver raggiungerà la casa di Fazilet per chiederle conferma o meno del racconto di Sirin. La scrittrice negherà tutto e gli farà presente che Ceyda può tornare a lavorare per lei quanto vuole.

Infine Arif chiederà a Ceyda e Bahar una spiegazione sulla pistola di Sarp. L'uomo si recherà poi da Kismet per chiederle un consiglio legale.

I tre barboni hanno detto a Bahar che Sirin li ha convinti a picchiarla

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda ad inizio aprile su Canale 5, il padre di Cem ha confidato a Bahar Cesmeli di aver messo il pacchetto di suo figlio nel cappotto che Sirin (Seray Kaya) ha gettato in strada dopo essere stata picchiata dai malviventi.

La protagonista ha chiesto ad Arif di accompagnarla a riprendere l'indumento per poi consegnare il pacchetto a Cem. Intanto, i tre barboni hanno detto a Bahar che Sirin li aveva convinti a picchiarla per fare compassione ad Arif (Feyyaz Duman).

Kismet, invece, ha comunicato a Ceyda di avere una storia d'amore con Emre. L'avvocatessa ha inoltre detto alla cantante di aver scoperto due bambini nati lo stesso giorno di Arda in ospedale. Infine Cem ha chiesto a Bahar, Ceyda e Bersan di svolgergli un ultimo incarico.