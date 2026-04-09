Nel corso degli episodi finali de La forza di una donna in programma nelle prossime settimane su Canale 5, Kismet darà una seconda chance a Cem dopo aver capito di provare ancora dei sentimenti per lui. La donna informerà Arif di aver intenzione di fuggire insieme all'ex marito da Istanbul.

Kismet e Cem erano sposati in passato

Il pubblico scoprirà che Cem e Kismet erano marito e moglie. Il loro matrimonio si era interrotto quando alcuni malviventi avevano picchiato selvaggiamente l'avvocatessa provocando la morte della bambina che attendeva. La donna non era riuscita a superare il dolore e per questo aveva posto fine alla storia d'amore con Cem.

Quest'ultimo diventerà protagonista nuovamente grazie ad alcuni loschi giri che coinvolgeranno Bahar, Ceyda e Bersan. Col passare del tempo, Kismet capirà di provare ancora qualcosa per l'ex marito. Il pensiero diventerà certezza quando la donna troverà l'uomo in preda ad un pianto incontrollato in mezzo agli abiti comprati per la loro defunta bambina.

Kismet dice ad Arif di stare preparando la fuga con l'ex marito da Istanbul

Kismet dirà a Cem di amarlo ancora e di volergli dare una seconda chance. L'avvocatessa penserà di tirare fuori dai guai l'uomo, consapevole che alcuni nemici gli stanno dando la caccia. La donna progetterà la fuga da Istanbul se Arif non ci mettesse lo zampino. L'uomo chiederà alla sorellastra d'incastrare Sirin per la morte di Sarp.

Kismet confiderà ad Arif che Cem è il suo ex marito e che stanno per lasciare la città insieme. Kara sceglierà di dare il completo supporto alla sorellastra con la speranza di vederla il prima possibile. La partenza sarà rimandata da Kismet per aiutare Arif a sbattere in prigione Sirin con grande dispiacere di Cem.

Kismet ha chiesto a Cem di lasciare in pace Bahar

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti de La forza di una donna andati in onda ad inizio aprile sui teleschermi di Canale 5, Cem ha continuato a ordinare a Bahar di portare a termine dei compiti sempre più rischiosi. L'uomo ha chiesto alla protagonista di accompagnarlo ad un evento per poi inviarla da sola in avanscoperta. Bahar si è messa alla ricerca della persona a cui consegnare una borsa, trovandosi davanti la sorellastra di Arif.

La donna ha scoperto che Cem e Kismet si conoscevano da tempo. L'avvocatessa è apparsa in ansia per le sorti dell'amica e per questo ha detto al rivenditore di auto di lasciarla in pace in quanto madre di due bambini piccoli. Le parole non sono state sufficienti a convincere Cem a non disturbare Bahar, Ceyda e Bersan. Infine Emre ha scoperto che Dursun vuole 100 mila dollari per lasciargli la custodia del piccolo Satilmis.