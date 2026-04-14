Nelle puntate della soap turca La forza di una donna in programma su Canale 5 da lunedì 20 a sabato 26 aprile 2026, i telespettatori vedranno Kismet disperata per un evento drammatico della sua vita. Emergerà che in passato, la donna ha perso la figlia, per essere stata aggredita dal capo del marito Cem, dopo che si era rifiutata di svolgere un incarico illegale.

Sirin si impossessa della pistola di Sarp

Ceyda racconterà la verità sui gioielli scomparsi alla signora Fazilet a Bahar, appena tornerà a lavorare per la scrittrice.

Nel contempo, Arif si recherà da Enver per prendere la pistola di Sarp e sbarazzarsene.

A quel punto, Bahar farà compagnia ad Arif, ma a loro insaputa, appena se ne andranno via, Sirin sostituirà la pistola che apparteneva al defunto cognato Sarp con dei sassi. Successivamente, Arif deciderà di cenare con dei colleghi universitari insieme a Bahar.

Raif si avvicina a Ceyda, Fazilet capisce che suo figlio ha ritrovato la felicità

Spazio anche a Nisan e Doruk, che spereranno di festeggiare il nuovo anno con i soldi che loro nonno Enver riceverà per la vendita della sua vecchia casa. Purtroppo, l’acquirente che era interessato all’abitazione sparirà nel nulla.

A catturare l’attenzione sarà anche Raif, che si avvicinerà a Ceyda. Kismet invece, soffrirà quando si ricorderà di aver perso la figlia che aspettava da Cem.

Per concludere, Ceyda dimostrerà alla signora Fazilet di non averle rubato affatto i suoi gioielli. In particolare, Ceyda farà vedere all’anziana donna la fotografia della serata trascorsa con suo figlio Raif in cui sarà ritratta con i suoi orecchini. A quel punto, Fazilet capirà che Raif ha ritrovato la felicità al fianco di Ceyda.

Riepilogo: Ceyda era stata licenziata da Fazilet

In precedenza, la signora Fazilet ha licenziato Ceyda: oltre a dirle di non volerla vedere mai più, le ha ordinato di stare distante da suo figlio Raif. La scrittrice ha preso questa drastica decisione, convinta che Ceyda l’abbia derubata. Quest’ultima, poco prima aveva rischiato di essere separata dal piccolo Arda, dal vero padre biologico Dursun, ma per fortuna a evitare il peggio ci ha pensato il suo ex Emre, pagando l’uomo.