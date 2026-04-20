Negli episodi della soap turca La forza di una donna in programmazione su Canale 5 da lunedì 27 aprile a domenica 3 maggio 2026, Sirin Sarikadi (Seray Kaya) si vanterà di aver messo fine all’esistenza del cognato Sarp Cesmeli (Caner Cindoruk), per minacciare un criminale.

Bahar invita Arif a tornare all’università, Ceyda scopre che Raif vuole regalarle un anello

Sirin affronterà un malvivente a casa sua, e si difenderà rivelandogli di aver ucciso il cognato, senza accorgersi di essere spiata da Arif (Feyyaz Duman).

In seguito, Bahar (Özge Özpirinççi) inviterà Arif a riprendere gli studi universitari.

Ceyda (Gökçe Eyüboğlu) invece, scoprirà che Raif (Sinan Helvaci) ha delle intenzioni serie con lei, poiché le vuole regalarle un anello di fidanzamento.

Bahar continua a raccontare la sua vita a Fazilet

Ben presto, Arif farà sapere a Ceyda di aver scoperto che in realtà Sarp è morto per mano di Sirin quando si trovava ricoverato in ospedale, per aver manomesso la flebo che lo teneva in vita.

Dopo essere stata interrogata da Raif sulla situazione sentimentale della sua amica Ceyda, Bahar continuerà a raccontare la sua vita alla signora Fazilet (Fatma Humeyra Akbay), soprattutto si soffermerà sulle difficoltà affrontate in passato.

Riepilogo: Sirin si è impossessata della pistola del defunto Sarp

Di recente, Enver (Serif Erol) ha chiesto a Arif e Bahar di sbarazzarsi della pistola del defunto Sarp.

Tuttavia, sua figlia Sirin è riuscita a impedire al barista e alla sorellastra di gettare la pistola in mare. In particolare, la giovane si è impossessata dell’arma sostituendola con dei sassi. In precedenza, Sirin non si è fatta scrupoli nel lanciare delle accuse infamanti contro Bahar e Ceyda, per aver sostenuto al padre Enver che abbiano rubato dei gioielli alla signora Fazilet. Sirin ha puntato il dito contro Bahar, appena Fazilet ha chiuso i rapporti con la sua sorellastra e con Ceyda per averle licenziate. In particolare, è stata la stessa Sirin a manipolare la signora Fazilet, inviandole le fotografie dei gioielli che Bahar e Ceyda hanno venduto, facendole credere che si trattasse di quelli che sono stati rubati a casa sua.