Cem crollerà tra le braccia di Kismet nelle prossime puntate de La forza di una donna: "Ti amo, ti prego torna con me, partiamo", le dirà l'uomo in lacrime.

Le anticipazioni tv rivelano che Kismet sarà commossa dalla dichiarazione d'amore di Cem, ancora molto sofferente per la perdita della loro figlia. "Ti amo anch'io", gli risponderà la donna.

L'addio di Kismet a Cem ne La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Kismet chiuderà con Cem. A spingere la donna verso questa decisione sarà la mancanza di fiducia, perché scoprirà che Cem continua a chiamare Bahar pur avendogli chiesto di smettere.

Kismet proseguirà la sua vita con Emre, ma i ricordi vissuti con Cem non si potranno cancellare. Un giorno, mentre sarà a casa con il suo fidanzato, la visita di Ceyda riporterà alla mente dell'avvocato i momenti vissuti con Cem, quando erano felici. Successivamente, Kismet sarà pervasa dalla tristezza perché ripenserà alla figlia che aspettava da Cem e che ha perso all'improvviso. Ogni piccola coincidenza sarà per lei un motivo per ripensare al suo ex e alla fine cederà, chiedendo alla sua segretaria di contattarlo. Kismet inizierà a preoccuparsi quando la sua assistente le farà sapere che Cem non risponde al telefono da giorni e per questo deciderà di recarsi a casa sua per capire cosa stia succedendo.

Il chiarimento e il ritorno di Kismet e Cem

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Kismet entrerà in casa di Cem e lo troverà in pessimo stato. Lui si troverà sul divano, addormentato, mentre il pavimento sarà ricoperto di foto e oggetti che sarebbero appartenuti alla sua bambina, se fosse sopravvissuta. Kismet resterà senza parole quando vedrà che il dolore per la perdita è ancora così forte anche in Cem che non aveva mai lasciato trasparire niente. L'uomo si alzerà e si stringerà a Kismet, disperato: "Ti amo, ti prego torna con me, non posso vivere senza di te", dirà in lacrime. La donna ascolterà lo sfogo di Cem che le spiegherà di non essere più in grado di fare nulla dopo il dolore che hanno condiviso anni fa. "Lasciamo tutto e partiamo", dirà Cem a Kismet che non potrà trattenere le lacrime e ricambierà i suoi sentimenti: "Anch'io", gli dirà.