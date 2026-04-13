Le trame delle puntate turche de La forza di una donna in programma nelle prossime settimane su Canale 5 rivelano che Ceyda abbraccerà Satilmis per la prima volta quando scoprirà che ha intenzione di aiutarla ad ottenere la custodia di Arda. La donna scoprirà che il suo vero figlio ha saltato la scuola per racimolare del denaro come lavavetri delle macchine.

Ceyda dimostra di non accettare Satilmis

La convivenza tra Ceyda e Satilmis avrà alcune lacune. La cantante non riuscirà ad accettare il bambino come suo vero figlio visto che non sarà molto educato come Arda.

La tensione esploderà quando Dursun giungerà a casa di Enver, pretendendo di portare via Arda a causa del mancato rispetto dell'accordo da parte di Emre. Il sarto riuscirà a cacciare via il losco tipo, utilizzando un'arma da fuoco trovata in un cassetto nell'abitazione del defunto Sarp. La notte, Ceyda udirà Satilmis piangere. In questa circostanza, il bambino confiderà di aver timore di essere allontanato da Arda. La mattina dopo, Satilmis eviterà di recarsi a scuola per andare a pulire i vetri degli automobilisti con la speranza di ricevere un po' di denaro.

Ceyda abbraccia il vero figlio per la prima volta

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Satilmis nasconderà i soldi guadagnati nel cassetto di Ceyda, che si arrabbierà una volta trovati.

La donna accuserà il bambino di aver rubato il denaro anche se la verità risulterà essere un'altra. Il ragazzino confiderà di averli guadagnati per aiutarla a pagare Dursun e stare per sempre al fianco di Arda. Ceyda commossa abbraccerà Satilmis per la prima volta. La cantante deciderà di dare una seconda chance al bambino dopo aver avuto un'iniziale difficoltà.

Ceyda è stata licenziata da Fazilet

Nel frattempo, negli ultimi episodi de La forza di una donna andati in onda ad inizio aprile su Canale 5, Ceyda è stata licenziata da Fazilet dopo essere stata ritenuta responsabile del furto di alcuni gioielli. Raif si è recato a casa della donna per avere un chiarimento. Bahar, invece, ha parlato con Arif per dirgli che Sirin gli ha raccontato soltanto delle bugie.

Ceyda ha fatto fatica a voler bene a Satilmis pur essendo il suo figlio biologico. La cantante non l'ha cresciuto e per questo non lo sente vicino come il piccolo Arda. Il bambino inoltre ha dimostrato di avere una carenza d'educazione, di linguaggio e d'istruzione. Allo stesso tempo, Ceyda è apparsa terrorizzata che le portassero via Arda, che considera a tutti gli effetti come suo figlio. Enver ha invitato tutti quanti a casa sua per ritrovare un po' di tranquillità ma Sirin ha minato la festa rivelando che Bahar e Ceyda hanno rubato i gioielli in casa di Fazilet e per questo sono state licenziate.