Le trame delle nuove puntate de La forza di una donna previste a breve sui teleschermi di Canale 5 rivelano che Enver si allontanerà da Sirin Sarikadi (Seray Kaya), stufo delle sue malefatte. Allo stesso tempo, Arif farà una scoperta agghiacciante sulla sorellastra di Bahar.

Enver prende le distanze da Sirin

Tutto inizierà quando Arif rimarrà senza parole dopo aver sentito Sirin minacciare il ladro di fargli del male visto che in passato aveva già ucciso Sarp. L'uomo sconvolto correrà da Ceyda, che lo pregherà di lasciare Bahar all'oscuro di questa triste faccenda almeno per il momento.

La cantante gli consiglierà di tenere la bocca cucita, sospettando che Sirin si riferisse al vecchio episodio del traghetto. Intanto la darklady apparirà sempre più invidiosa. Enver dimostrerà di non sopportare più le malefatte della figlia e per questo cercherà di prenderne le distanze nonostante la promessa fatta a sua moglie nel letto di morte.

Sirin ammette ad Arif di aver ucciso Sarp in ospedale

Arif deciderà di prendere la situazione di petto dopo aver origliato la confessione agghiacciante di Sirin. L'uomo affronterà la ragazza, che gli confermerà che non si stava riferendo all'episodio del traghetto ma ad un'altra verità. La donna rivelerà di aver manomesso la flebo che teneva in vita Sarp, coinvolto in un drammatico incidente stradale.

Sirin col sorriso sulle labbra chiederà ad Arif di mantenere il segreto. La donna consiglierà all'uomo di non raccontare nulla a nessuno, non avendo prove per dimostrare la sua colpevolezza. La sorellastra di Bahar sarà all'oscuro che Arif ha registrato la conversazione con un registratore nascosto all'interno della sua tasca.

Raif ha consegnato a Ceyda alcuni regali da dare ai bambini

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a fine aprile in Italia, Ceyda ha fatto vedere alla signora Fazilet la foto di una serata con Raif dove indossa i suoi orecchini dopo che era stata accusata di averli rubati In realtà, i preziosi erano stati regalati da Raif per pagare un pericoloso strozzino.

La scrittrice, a questo punto, ha capito che suo figlio è felice al fianco di Ceyda e per questo ha deciso di lasciar perdere la questione dei gioielli.

Arif, invece, ha gettato in mare un involucro, credendo che all'interno ci fosse nascosta l'arma da fuoco ritrovata da Enver nella vecchia casa di Sarp. In realtà, la pistola è stata presa da Sirin che l'ha sostituita con delle pietre pesanti. Raif, invece, ha consegnato a Ceyda alcuni regali per i bambini in occasione della festa di Capodanno. Anche Satilmis ha ricevuto un dono da parte del figlio di Fazilet.