Kismet troverà Cem in pessime condizioni nella puntata de La forza di una donna in onda venerdì 1 maggio: "Non ne posso più" dirà l'uomo in lacrime.

Le anticipazioni tv rivelano che Cem non nasconderà più il dolore per la perdita della figlia che aspettava con Kismet. L'uomo non avrà più muri e confiderà alla sua ex di amarla ancora, chiedendole di partire con lui. L'emozione sarà grande per Kismet che ammetterà di ricambiare il suo amore.

Il passato doloroso di Cem ne La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Kismet chiuderà con Cem quando saprà che lui non ha lasciato in pace Bahar come le aveva promesso.

L'uomo andrà via dall'ufficio di Kismet e non si farà più sentire, ma dopo qualche giorno l'avvocato proverà a mettersi in contatto con lui. La segretaria di Kismet riferirà che Cem non risponde al telefono da giorni e questo la farà preoccupare molto. La donna andrà a casa del suo ex e lo troverà in pessime condizioni. Cem sarà disteso sul divano, con la casa a soqquadro. Sul pavimento e sui divani saranno sparse foto e tutine della bambina che Kismet aspettava e che non è mai nata. La scena farà commuovere l'avvocato che non immaginava fino a quel momento il dolore di Cem per la loro figlia. Nella mano, l'uomo stringerà un piccolo calzino e si sveglierà stordito quando Kismet lo chiamerà. "Sono così stanco", dirà con un filo di voce.

Kismet e Cem vicini come un tempo

Nella puntata de La forza di una donna di venerdì 1 maggio, Cem si sfogherà con Kismet come mai aveva fatto prima. "Non ne posso più", dirà l'uomo in lacrime, "Non riesco a stare senza di te". La donna si siederà accanto a Cem che crollerà e le chiederà di andare via con lui per sempre: "Ti amo", continuerà a ripetere. Kismet accarezzerà la testa di Cem e ammetterà di non averlo mai dimenticato: "Ti amo anch'io". Entrambi senza difese, vivranno un momento molto emozionante, con la promessa di lasciarsi il dolore alle spalle e ricominciare una nuova vita altrove. Nel frattempo, Fazilet indagherà sui sentimenti di Raif, visto che Ceyda ha appena rifiutato il suo anello per Natale. La donna penserà a come aiutare suo figlio a coronare il suo sogno d'amore.