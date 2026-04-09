Ceyda tremerà nella puntata de La forza di una donna di mercoledì 15 aprile: Dursun, il padre di Arda, pretenderà di portare via il bambino.

Le anticipazioni tv rivelano che per Ceyda arriveranno momenti drammatici. Il padre di Arda busserà alla porta id Enver con alcuni uomini, deciso ad andare via con suo figlio.

La paura di Ceyda a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Ceyda conoscerà Satilimis, il suo figlio naturale, e il primo impatto non sarà dei migliori. Il bambino avrà un atteggiamento troppo irrequieto, ma a spaventare Ceyda sarà la concreta possibilità di perdere Arda.

Dursun, infatti, cederà Satimilis a Emre per una somma di denaro, ma pretenderà 100 mila dollari per rinunciare ad Arda. Emre andrà da Ceyda e le spiegherà che lui non ha la disponibilità economica per pagare il padre naturale di Arda e quindi dovrà abituarsi all'idea di perdere il bambino. Satimilis dovrà restare qualche giorno da Ceyda, perché Emre dovrà partire in Germania, ma la donna non ne sarà entusiasta. Per stemperare la tensione, Enver inviterà a casa sua Bahar, Ceyda, Arif e i bambini per una cena tra amici. La situazione si rivelerà disastrosa, perché Sirin approfitterà dell'occasione per accusare Bahar e Ceyda del furto dei gioielli di Fazilet. A peggiorare tutto, però, ci sarà l'arrivo di Dursun, il padre naturale di Arda a sui Sirin aprirà con gioia la porta.

Cena disastrosa a casa di Enver

Nella puntata de La forza di una donna di mercoledì 15 aprile, Dursun entrerà in casa di Enver accompagnato da alcuni uomini. L'intento della visita sarà molto chiaro: Dursun non andrà via senza Arda. La decisione dell'uomo farà tremare Ceyda che sarà disperata all'idea di perdere il suo bambino. Mentre Nisan, Arda, Satilimis e Doruk saranno in camera con Sirin, nella cucina di Enver ci sarà uno scontro fisico tra Dursun e Arif. Bahar e gli altri interverranno per dividere i due uomini, ma non sarà facile mettere fine alla rissa. Enver impugnerà un'arma e urlerà: "Nessuno porta via Arda". La mancanza di controllo del sarto terrorizzerà Dursun che alla fine sarà costretto ad andarsene via a mani vuote, ma il problema non sarà risolto. Ceyda, infatti, dovrà affrontare un'udienza e secondo la legge Arda dovrà stare con suo padre.