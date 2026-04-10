Kismet deciderà di chiudere i rapporti con Cem nella puntata de La forza di una donna in onda venerdì, 17 aprile: "Non mi fido", gli dirà quando saprà che l'uomo continua a chiamare Bahar.

Le anticipazioni tv raccontano che Bahar si rivolgerà a Kismet perché Cem non la lascia in pace. L'avvocato sarà drastica e caccerà l'uomo dal suo studio, dicendogli che non vuole più lavorare con lui. Arif vedrà Cem uscire dall'ufficio di sua sorella e si domanderà cosa ci facesse lì.

Bahar ancora impaurita a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che il rapporto tra Kismet e Cem emergerà con il passare delle puntate.

Si scoprirà che i due si conoscono molto bene e spesso lavorano insieme, ma Kismet lo nasconderà a Bahar. Quando quest'ultima andrà dall'avvocato a chiederle spiegazioni dello scambio della borsetta a cui lei era presente, Kismet le dirà che non ha nulla a che fare con Cem. La donna si inventerà che è stata vittima di un suo cliente che l'aveva attirata alla festa promettendole una prova importante per un processo. Kismet, tuttavia, si offrirà di aiutare Bahar e Ceyda a liberarsi di Cem: "Non vi darà più fastidio", dirà chiedendo alla donna di avvisarla qualora l'uomo dovesse tornare nelle loro vite. Kismet andrà subito da Cem e gli imporrà di lasciare in pace Bahar e Ceyda e lui sembrerà accettare, ma non andrà proprio così.

Cem non rispetterà i patti con Kismet

Nella puntata de La forza di una donna di venerdì 17 aprile, Cem continuerà a telefonare a Bahar. Quest'ultima, come le aveva consigliato Kismet, non risponderà, ma inizierà ad agitarsi. Vedere il telefono squillare metterà angoscia a Bahar che telefonerà all'avvocato per avvisarla, come le aveva chiesto. Kismet apprenderà che Cem sta continuando a chiamare Bahar e per questo si infurierà. In quel momento, l'uomo si troverà con Kismet che troncherà con lui ogni rapporto. "Ti avevo chiesto di lasciarla in pace", dirà la donna, "Ora non voglio più fare affari con te, non mi fido". Cem sarà costretto a lasciare lo studio e dichiarerà guerra a Kismet. Arif, pronto a recarsi da sua sorella, vedrà l'uomo e si domanderà cosa ci facesse da Kismet.