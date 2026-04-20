Sirin si è impossessata dell'arma di Sarp e la nasconde nella sua stanza: è quanto emergerà nella puntata de La forza di una donna di mercoledì 22 aprile.

Le anticipazioni tv rivelano che Bahar e Arif penseranno di sbarazzarsi della pistola gettandola nel mare. In realtà Sirin ha sostituito l'arma con dei sassi e nessuno immagina cosa potrebbe succedere.

La serata di Arif e Bahar con gli amici

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Bahar e Arif si recheranno al porto per disfarsi dell'arma di Sarp. Il pericoloso oggetto sarà imballato accuratamente con una serie di coperte fermate con un nastro adesivo, per evitare il più possibile sospetti.

Bahar e Arif riusciranno a sbarazzarsi della pistola di Sarp lanciandola in mare, come aveva consigliato loro Kismet. I due saranno soddisfatti e prima di tornare a casa di fermeranno a cena con alcuni amici di Arif che avevano organizzato una rimpatriata tra colleghi universitari. In questa occasione Bahar fingerà di essere fidanzata con Arif e lo elogerà con tutti gli amici: "Nessuno è puro come lui". Nel frattempo, emergerà una verità inquietante su Sirin. La ragazza, chiusa nella sua stanza, stringerà tra le mani l'arma che Bahar e Arif credono di aver buttato.

Sirin colpisce ancora a La forza di una donna

Nella puntata de La forza di una donna di mercoledì 22 aprile si scoprirà che Sirin ha sostituito l'arma con dei sassi avvolti nella coperta.

Sua sorella ha preso il pacchetto convinta che ci fosse la pistola, ma in realtà Sirin ha tenuto per sé il pericoloso oggetto. In preda alla frustrazione di essere stata rifiutata anche da Enver, Sirin continuerà a guardare l'arma e si metterà a scrivere un biglietto di addio per lui. Appena l'uomo rientrerà in casa, Sirin farà passare il foglio sotto la porta, ma Enver, stanco delle sue scuse, lo spingerà indietro. A quel punto la ragazza andrà su tutte le furie perché il suo obiettivo era quello di attirare l'attenzione di suo padre minacciando di togliersi la vita. Tutti si sentiranno sollevati dal fatto che Bahar e Arif hanno buttato l'arma e non immagineranno che si trova proprio nelle mani della persona più instabile della famiglia.