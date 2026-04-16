Bahar elogerà Arif a cena con gli amici nella puntata de La forza di una donna di mercoledì 22 aprile: "Nessuno è puro come Arif", dirà mettendolo in un piacevole imbarazzo.

Le anticipazioni tv rivelano che Bahar accompagnerà Arif ad una rimpatriata con gli amici dell'università e gli dimostrerà di tenere davvero tanto a lui.

Un'arma nelle mani di Sirin a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Bahar e Arif andranno al lago per sbarazzarsi dell'arma di Sarp. Dopo averla impacchettata, i due usciranno di sera per non farsi vedere da nessuno e lanceranno tutto in acqua.

Bahar e Arif ignoreranno che in quel pacco in realtà ci sono solo dei sassi e che Sirin ha già provveduto a rubare la pistola per nasconderla nella sua stanza. I due protagonisti saranno sempre più vicini, ma Arif non avrà ancora il coraggio di fare un passo decisivo verso Bahar. Al ritorno a casa, l'uomo riceverà l'ennesima chiamata da parte degli amici che gli chiederanno di raggiungerli al ristorante. Lui rifiuterà più volte l'invito e chiuderà la telefonata. Bahar gli chiederà spiegazioni e lui le dirà che i suoi ex colleghi di università hanno organizzato un incontro, ma tutti hanno una moglie e una fidanzata e lui non vuole andarci perché è single e si sentirebbe a disagio.

Una serata indimenticabile per Arif e Bahar

Nella puntata de La forza di una donna di mercoledì 22 aprile, Bahar si offrirà di accompagnare Arif alla cena. I due si recheranno all'appuntamento e trascorreranno una serata molto piacevole. Bahar conoscerà un lato spensierato e simpatico di Arif che non conosceva. Gli amici racconteranno che lui era il più bravo del gruppo, tanto che lo ringrazieranno per essersi laureati. Durante le conversazioni emergerà che Arif ha rinunciato agli studi ad un passo dalla tesi, quando mancavano pochissimi esami alla fine. Bahar ricorderà come lei e Arif si sono conosciuti e quando uno degli amici le chiederà di parlare di lui si lascerà andare. La donna non risparmierà sulle parole: "Non ho mai conosciuto un uomo così buono", dirà, "Nessuno è puro come Arif". Quest'ultimo sarà piacevolmente imbarazzato, perché capirà di essere davvero importante per Bahar.