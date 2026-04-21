Bahar darà a Fazilet i soldi dell'eredità nelle prossime puntate de La forza di una donna: in questo modo salderà il debito dei gioielli.

Le anticipazioni tv raccontano che Fazilet non avrà intenzione di accettare quei soldi e dirà a Bahar che non hanno nessun debito. La donna, però, insisterà e lascerà il denaro prima di andare via.

La vendita della casa di Hatice a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Enver deciderà di vendere il terreno della casa di Hatice per migliorare la situazione economica di tutti.

Il sarto avrà intenzione di dividere il ricavato in parti uguali tra Sirin e Bahar e dare una parte anche a Ceyda. Enver avrà l'obiettivo di regalare a tutti un po' di respiro, ma le sue decisioni saranno osteggiate da Sirin. Innanzi tutto, la ragazza ricorderà a suo padre che in quella casa ci ha sempre vissuto lei e che Bahar non è la sua figlia naturale. Enver non avrà nessuna intenzione di ascoltare Sirin e la ragazza non insisterà. Quando arriverà il momento di recarsi dal notaio, Sirin andrà direttamente da Bahar e la minaccerà, intimandole di rinunciare alla sua parte visto che è stata assente per anni con Hatice. Bahar fingerà di accettare la richiesta di Sirin ma, quando arriverà il momento di dividere la somma, cambierà improvvisamente idea lasciando sua sorella con un pugno di mosche.

La visita inaspettata di Bahar a Fazilet

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Bahar andrà da Fazilet con i soldi ricevuti dall'eredità di Hatice. La scrittrice accoglierà la donna e le spiegherà che non l'ha più chiamata per continuare il libro, perché non stava bene. "Appena starò meglio riprenderemo", dirà Fazilet a Bahar che le assicurerà che resterà lì per pochi minuti. "Sono qui per chiederti scusa", dirà la donna alla scrittrice, prendendo i soldi dalla tasca. Bahar porgerà a Fazilet una busta con 100 mila sterline, tutto quello che ha ricavato dalla vendita. "Questo è il debito che avevamo con lei io e Ceyda", dirà Bahar riferendosi alla vendita dei gioielli. Fazilet terrà a precisare che Bahar non le deve niente, ma lei lascerà la somma di denaro sul comodino prima di andare da Ceyda a darle la bella notizia.