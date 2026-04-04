Fazilet chiuderà ogni rapporto con Ceyda e Bahar nelle prossime puntate de La forza di una donna: la scrittrice sarà molto delusa dopo aver ricevuto da Sirin la foto dei suoi gioielli.

Le anticipazioni tv rivelano che Fazilet sarà convinta che Bahar e Ceyda l'abbiano derubata e si sentirà ferita nel profondo. Raif reagirà molto male alla decisione di sua madre.

Sirin colpisce ancora a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sirin si prenderà una terribile rivincita su Bahar e Ceyda. La ragazza studierà un modo per far soffrire sua sorella e la sua amica e riuscirà nel suo intento.

Tutto avrà inizio con una rivista che Emre esporrà nel locale e che avrà in copertina Fazilet con gli orecchini che Bahar e Ceyda hanno venduto. Sirin noterà subito quel particolare e capirà che sua sorella e la sua amica hanno derubato la scrittrice. Senza perdere tempo, la ragazza andrà dal gioielliere fingendosi interessata all'acquisto e scatterà una foto agli orecchini. Sirin invierà in una busta anonima a Fazilet la foto dei gioielli con un biglietto che la metterà in guardia su Ceyda e Bahar. "Stai attenta a chi fai entrare in casa", scriverà la ragazza. Fazilet sarà mortificata quando vedrà il contenuto di quella busta e, certa di essere stata raggirata, chiuderà i rapporti con Ceyda e Bahar.

Raif si chiuderà di nuovo in se stesso

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Fazilet convocherà Ceyda e la licenzierà, ma le intimerà anche di non dire nulla a Raif. La donna obbligherà Ceyda a fingere di aver trovato un altro lavoro: in cambio, lei pagherà la scuola di Arda e gli permetterà di studiare per un futuro migliore. Fazilet sarà molto amareggiata, ma ignorerà come sono andati davvero i fatti. Ceyda non ha rubato gli orecchini, ma è stato Raif a regalarglieli dopo aver saputo del grosso debito che lei e Bahar dovevano saldare al più presto. Per Raif, l'addio di Ceyda sarà un duro colpo: si chiuderà nuovamente in se stesso e si rifiuterà di mangiare. Il ragazzo intuirà che c'è lo zampino di Fazilet e per questo andrà sotto casa di Ceyda per parlare con lei. La donna, però, rispetterà i patti e ribadirà a Raif la sua scelta di lavorare altrove.