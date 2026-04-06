Arif umilierà Sirin in una discussione nelle prossime puntate de La forza di una donna: "Ti odiano tutti", le dirà, "Non sei stanca di fare del male?".

Le anticipazioni tv rivelano che Sirin pungerà Arif ricordandogli che per Bahar lui è solo un ripiego. Di fronte all'ennesima provocazione della ragazza, Arif la inviterà a riflettere sul suo comportamento che l'ha ridotta alla solitudine.

Arif e Bahar di nuovo vicini a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sirin continuerà a dare filo da torcere a tutti. La figlia di Enver vedrà Bahar e Ceyda sempre più serene con i loro bambini e non potrà sopportarlo.

A rendere Sirin ancora più nervosa sarà il riavvicinamento tra Bahar e Arif che torneranno ad essere uniti e affiatati come un tempo. Alla ragazza non resterà che assistere impotente ai miglioramenti nelle vite degli altri e questo creerà in lei una grande frustrazione che sfogherà appena potrà. Sirin inizierà dai bambini: ad Arda dirà che presto Ceyda lo lascerà per il suo figlio naturale, mentre a Satılmış spiegherà che nessuno lo vuole perché è un mendicante. Nel frattempo, Arif inviterà Bahar ad uscire con lui e i suoi ex colleghi di università per una rimpatriata. La donna si sentirà a suo agio con gli amici di Arif e scoprirà un lato di lui che non conosceva e che le piacerà molto. L'indomani, al lavoro, Sirin non perderà occasione di attaccare Arif.

L'ennesima discussione tra Sirin e Arif

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Arif non si troverà con i conti e chiederà spiegazioni a Sirin. Lei gli spiegherà che ha concesso un anticipo a un dipendente e quando Arif la rimprovererà lei gli ricorderà che lui era assente per stare con Bahar. "Se Sarp fosse vivo, lei sarebbe incinta del suo terzo figlio", dirà Sirin definendo Arif solo un ripiego per la donna che ama. Umiliato, lui si alzerà in piedi e affronterà Sirin: "Non sei stanca di fare del male?" le chiederà, "Tutti ti odiano". La ragazza ascolterà le parole di Arif che le dirà che nemmeno Enver la sopporta più ormai. "Quell'uomo era un angelo, ma tu hai umiliato anche lui", dirà. Sirin andrà via amareggiata e non avrà il coraggio di controbattere.