Kismet stupirà Arif nelle prossime puntate de La forza di una donna: "Parto e forse non torno più", gli dirà con le valigie pronte.

Le anticipazioni tv rivelano che Kismet deciderà di ricominciare una nuova vita con Cem. La donna lascerà Emre e tornerà con il suo ex perché si accorgerà di non averlo mai dimenticato.

La scelta di Kismet ne La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che il passato di Kismet tornerà con prepotenza a bussare alla sua porta. Attraverso i suoi ricordi, emergerà che Kismet e Cem aspettavano un figlio che hanno perso e da allora la loro storia è finita.

L'avvocato proverà a stare lontana al suo ex concentrandosi su Emre, ma non sarà affatto facile. A tormentare Kismet, inoltre, ci sarà un particolare inquietante: lei e Cem tempo fa hanno eliminato l'uomo che ha provocato l'aborto con un'aggressione. I due protagonisti saranno legati da un filo impossibile da spezzare e i sentimenti riaffioreranno quando Kismet andrà a casa di Cem. L'uomo sarà in pessime condizioni, circondato dalle vecchie foto e dal corredino che lui e Kismet avevano preparato per il figlio in arrivo. Sarà un momento molto toccante in cui Cem emergerà in tutta la sua disperazione. "Ti amo, Non posso vivere senza te", dirà l'uomo a Kismet in lacrime, "Torniamo insieme", supplicherà.

La donna capirà che scappare dal passato non serve a cancellare il dolore.

Cem e Kismet verso una nuova vita insieme

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Kismet lascerà Emre e tornerà con Cem. I due progetteranno una nuova vita lontano, ma prima l'avvocato avrà delle cose da risolvere. Innanzi tutto, Kismet chiederà a Cem di aiutare Ceyda ad ottenere la custodia di Arda. L'uomo andrà da Dursun e lo costringerà con le minacce a rinunciare a suo figlio. Le valigie saranno pronte quando Kismet riceverà la visita di Arif. Quest'ultimo le chiederà aiuto dopo aver scoperto che Sirin ha tolto la vita a Sarp. "Parto e forse non torno più", dirà Kismet a suo fratello, ma gli assicurerà che proverà a fare giustizia in qualche modo. Per onorare la promessa, la donna chiederà a Cem di pazientare ancora qualche giorno prima della loro partenza.