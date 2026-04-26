Sirin resterà senza i soldi della vendita del terreno nelle prossime puntate de La forza di una donna: Enver li userà per risarcire Emre.

Le anticipazioni tv rivelano che Sirin distruggerà il locale di Emre e suo padre le toglierà la sua parte di eredità per pagare i danni. La sorella di Bahar resterà con un pugno di mosche.

La vendita del terreno a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Enver venderà il terreno e dividerà il ricavato tra lui, Bahar e Sirin. L'uomo sarà equo e non ascolterà la figlia che invece rivendicherà il suo diritto all'intero ammontare del ricavato.

Sirin avrà uno scontro con Bahar che prenderà la sua parte e andrà via, soddisfatta. Bahar darà a Fazilet la sua parte di eredità, pagando in questo modo il debito del presunto furto dei gioielli. La madre di Raif le spiegherà che non c'è bisogno di tutto questo, ma Bahar sarà irremovibile. Enver, invece, proverà ad usare la sua quota per aiutare Ceyda a tenere Arda con sé. L'uomo non potrà coprire la spesa di 100 mila dollari, chiesta da Dursun per rinunciare a suo figlio, ma chiederà di poter contribuire. Sirin, invece, prenderà i suoi soldi e dopo averli nascosti sotto il materasso continuerà la sua vita di sempre. La ragazza si concentrerà sui bambini, provocandoli e divertendosi a vederli soffrire.

Dopo aver ripetuto più volte a Satılmış che nessuno lo vuole, Sirin passerà all'azione con Doruk e Nisan, rubando il loro gatto.

I bambini saranno i nuovi bersagli di Sirin

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Sirin abbandonerà il gatto di Doruk nel parco e solo grazie a Yusuf Bahar ritroverà il uso animale domestico. Quando i bambini si riuniranno con Ceyda, Emre e Arif per fare colazione, Satılmış dirà tutte le cattiverie di Sirin e suo padre la licenzierà su due piedi. La ragazza, furiosa, distruggerà il locale prima di andare via. Dopo qualche giorno, Enver punirà severamente sua figlia andando in camera sua e prendendo la sua quota dell'eredità. "Serviranno a pagare il debito con Emre per aver distrutto il locale", dirà Enver. Sirin, quindi resterà con un pugno di mosche dopo aver combattuto a lungo per la vendita di quel terreno.