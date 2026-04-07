Enver furioso impugnerà la pistola di Sarp nelle puntate de La forza di una donna dal 13 al 18 aprile: "Nessuno porta via Arda", urlerà al padre del bambino che pretenderà di portarlo con sé.

Le anticipazioni tv rivelano che una cena a casa di Enver rischierà di finire in tragedia: il padre di Arda andrà a prendere sul figlio e Ceyda sarà disperata.

Arda conteso ne La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Ceyda conoscerà Satilmis, il figlio naturale. Il bambino sarà molto indisciplinato e darà filo da torcere a tutti, ma il problema principale di Ceyda non sarà questo.

La donna, infatti, sarà terrorizzata all'idea di perdere Arda perché il padre naturale lo reclama. Dursun, spinto da Sirin, chiederà 100mila euro per lasciare suo figlio ma Emre non avrà tutti quei soldi. Per stemperare la tensione in famiglia, Enver deciderà di organizzare una cena a casa sua e per l'occasione preparerà i piatti che più amava Hatice. Ceyda, Arif, Bahar e i bambini si siederanno a tavola e la serata sembrerà riportare quella serenità che mancava da tempo. Tutto, però, finirà nel giro di pochi minuti. Innanzi tutto, Sirin accuserà Bahar e Ceyda: "Avete rubato", dirà davanti a Enver e Arif. Con la rivista e la foto della gioielleria, la ragazza mostrerà a tutti la prova del reato.

Bahar e Ceyda nono riusciranno a dire una parola per discolparsi, perché all'improvviso si sentirà bussare alla porta.

La visita indesiderata di Dursun e la rabbia di Enver

Nelle puntate de La forza di una donna dal 13 al 18 aprile, Dursun e i suoi uomini entreranno in casa di Enver con prepotenza. Il padre di Arda pretenderà di portare con sé suo figlio proprio in quel momento e nascerà una forte discussione. Arif si farà avanti e avrà uno scontro fisico, mentre Ceyda, paralizzata dalla paura, non riuscirà a fare altro che piangere. Ad interrompere il caos sarà Enver che, furioso come mai si era visto, arriverà in cucina con una pistola che punterà a Dursun. "Nessuno porta via Arda" urlerà con forza, spaventando tutti.

Arif proverà a calmare Enver per evitare di fargli commettere un reato, ma l'uomo sarà totalmente fuori controllo. Dursun e i suoi uomini fuggiranno a gambe levate. Più tardi, Enver spiegherà che l'arma era di Sarp.