Gli spoiler degli appuntamenti turchi de La forza di una donna in programma nelle prossime settimane su Canale 5 raccontano che Ceyda riceverà due sorprese nel corso del suo matrimonio con Raif. La donna vedrà suo figlio Arda chiamarla per la prima volta mamma per poi fare pace con Gulten.

Raif chiede la mano di Ceyda

Raif deciderà di chiedere la mano di Ceyda. L'uomo fingerà di cadere dalla sua sedia a rotelle per inginocchiarsi davanti alla cantante, alla quale regalerà un anello di fidanzamento. La ragazza accetterà la richiesta dell'uomo sotto gli sguardi felici di Fazilet e Bahar.

Nel corso della festa di fidanzamento, Ceyda domanderà ad Enver di farle da padre durante la cerimonia. In questa circostanza, Arif chiederà a Bahar di diventare sua moglie. Di conseguenze, le due migliori amiche organizzeranno una cerimonia nuziale doppia.

Ceyda riceve alcune sorprese durante le sue nozze

Le anticipazioni della serie tv raccontano che Satilmis vorrà che suo fratello Arda pronunci la parola mamma in occasione delle nozze di Ceyda. Quest'ultima rimarrà senza parole quando suo figlio pronuncerà per la prima volta la parola mamma. Ceyda abbraccerà calorosamente il bambino, urlando al miracolo. Ma le sorprese non termineranno qui poiché Satilmis compierà un'altra impresa grazie alla complicità di suo padre Emre.

Gulten deciderà di partecipare alle nozze dove sotterrerà l'ascia di guerra con la figlia dopo tanti anni di incomprensioni. In questa circostanza, anche Gulten sentirà Arda chiamarla per la prima volta nonna. Ceyda felice s'incamminerà verso l'altare dove si unirà in matrimonio con Raif.

Kismet ha chiesto a Cem di stare alla larga da Bahar

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a metà aprile su Canale 5, Sirin ha rivelato ad Enver che Bahar Cesmeli e Ceyda sono state licenziate per aver rubato i gioielli alla signora Fazilet. Kismet, invece, ha minacciato Cem d'interrompere ogni rapporto con lui se continua a tormentare Bahar coi suoi loschi traffici. Allo stesso tempo, Arif ha chiesto alla sorella alcuni consigli su come sbarazzarsi della pistola del defunto Sarp rimasta a casa.

Il barista ha scoperto che Cem era stato nello studio legale di Kismet qualche tempo prima di lui.

Ceyda, intanto, ha avuto alcune difficoltà a badare ad Arda e Satilmis mentre Fazilet ha cercato di far uscire Arif dalla sua stanza dove si è rinchiuso in seguito al licenziamento dell'amata. La scrittrice ha chiesto a Ceyda di tornare a lavorare per loro non solo per far contento il figlio ma è apparsa convinta della sua versione sulla scoperta dei preziosi di famiglia.