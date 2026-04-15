Cem picchierà e minaccerà Dursun nelle prossime puntate de La forza di una donna, per costringerlo a rinunciare ad Arda.

Le anticipazioni tv rivelano che Kismet risolverà i problemi di Ceyda grazie a Cem. Con le maniere forti, l'uomo costringerà il padre di Arda a rinunciare alla causa per portarlo con sé.

Dursun seminerà paura a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che dopo la visita di Dursun a casa di Enver, Ceyda non sarà più tranquilla. Per la donna si farà sempre più concreta la possibilità di perdere il piccolo Arda, anche perché Dursun è il padre naturale e legalmente avrebbe tutto il diritto di stare con lui.

L'uomo sarà determinato ad ottenere la custodia di Arda e le minacce di Enver che impugnerà persino la pistola contro di lui non serviranno a niente. Dursun andrà avanti per vie legali e in attesa dell'udienza non ci sarà pace per Ceyda. Quest'ultima vivrà le festività natalizie con il cuore in gola e Arif e Bahar preferiranno nasconderle che la causa è stata fissata di lì a pochi giorni. Nel frattempo, Kismet prenderà una decisione importante per il suo futuro: lascerà Emre e tornerà con Cem. L'amore che lega l'avvocato al suo ex sarà più forte di tutto e Kismet darà al loro rapporto un'altra possibilità. Cem chiederà a Kismet di partire e ricominciare una vita altrove e lei non saprà dirgli di no.

Tutto sarà pronto per la partenza, tanto che Kismet rivelerà a Arif le sue intenzioni: "Non tornerò più". Prima, però, la donna avrà delle cose da risolvere.

La grande gioia di Ceyda: incubo finito

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Kismet non potrà dimenticare il grido di aiuto di Ceyda e deciderà di fare qualcosa per lei. Visto che legalmente Ceyda non avrà nessuna possibilità di vincere contro Dursun, Kismet chiederà a Cem di risolvere la questione a modo suo. L'uomo si farà accompagnare da alcuni collaboratori che rapiranno Dursun e lo porteranno in un furgone. Qui, Cem lo picchierà e gli punterà un'arma nella bocca pur di costringerlo a firmare un documento in cui rinuncia per sempre alla paternità di Arda. Dursun non potrà fare altro che sottoscrivere tutto per salvare la sua vita. Ceyda riceverà la busta con il documento che assegna a lei la custodia di Arda e sarà al settimo cielo.