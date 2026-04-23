Ceyda rifiuterà Emre nelle prossime puntate de La forza di una donna: "È troppo tardi", gli risponderà quando lui proporrà di tornare insieme.

Le anticipazioni tv rivelano che Emre, guardando Ceyda con Arda e Satılmış avrà nostalgia dei tempi passati e le chiederà di costruire una famiglia.

Grande gioia per Ceyda a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che la vita sentimentale di Emre andrà a rotoli. Kismet, infatti, si renderà conto di amare ancora Cem e deciderà di ricominciare una nuova vita con lui. Emre resterà da solo e affogherà le sue pene d'amore nell'alcool.

Quella sera l'uomo dovrà anche badare a Satılmış e Arda che dormiranno da lui. Emre non sarà in grado di pensare ai suoi figli, ma Satılmış penserà a prendersi cura di Arda e di suo padre, come un adulto. Nel frattempo, Ceyda andrà a dormire in preda all'ansia dell'udienza per l'affidamento di Arda, sempre più vicina. Per la donna non ci saranno possibilità di tenere il suo bambino con sé, ma tutto cambierà nel giro di una notte. Cem picchierà Dursun e minacciandolo riuscirà a costringerlo a rinunciare alla paternità di Arda. L'indomani, Ceyda troverà una lettera con un documento: il caso di Arda è chiuso perché suo padre ha rinunciato a lui. In preda alla gioia, la donna correrà a dire tutto ad Arif e poi si precipiterà a casa di Emre.

Emre e il sogno di una famiglia con Ceyda

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Ceyda andrà da Emre a trovare i suoi bambini. Dopo aver preparato una bella colazione, la donna darà a Satılmış la splendida notizia: "Arda resterà con noi". Il bambino abbraccerà il suo fratellino in un momento molto emozionante a cui assisterà anche Emre. Quest'ultimo non sarà indifferente a tutto questo e appena resterà da solo con Ceyda le dirà che ha capito cosa vuole: "Riproviamoci", proporrà. Emre confesserà a Ceyda che non la ama, ma con il tempo potrebbe riuscirci visto che una famiglia con lei è ciò che desidera. La donna, però, sarà consapevole di meritare molto di più di un impegno: "Ero così innamorata", dirà ricordando i tempi in cui sperava che tutto questo accadesse, "Ma è troppo tardi". Ceyda rifiuterà la proposta di Emre, anche perché il suo cuore appartiene a Raif che le ha dimostrato di amarla senza limiti.