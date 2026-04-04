Emre licenzierà Sirin nelle prossime puntate de La forza di una donna: a far perdere la pazienza all'uomo sarà la cattiveria che la ragazza userà con i bambini.

Le anticipazioni tv rivelano che Sirin non potrà fare altro che andare via dal locale di Emre, ma prima distruggerà piatti e bicchieri.

Sirin e le sue cattiverie a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Sirin tornerà a fare dispetti alla sua famiglia. La rabbia per la felicità di sua sorella prenderà il sopravvento e Sirin inizierà a prendere di mira i bambini.

Doruk, Nisan, Arda e Satılmış dovranno subire la cattiveria della ragazza e gli adulti non si accorgeranno presto di quello che sta succedendo. Il primo scherzo di Sirin sarà rubare il gatto di Doruk e Nisan solo per far soffrire i suoi nipoti. La ragazza abbandonerà l'animale domestico nel parco e i bambini lo cercheranno disperatamente nel quartiere. Per fortuna Yusuf dirà loro di aver visto il gatto con Sirin al parco e tutto si risolverà nel giro di poche ore. Sirin non si fermerà qui, perché pur di far piangere i bambini, dirà loro che Bahar e Arif mentono sul fatto che Sarp possedesse un'arma. La ragazza non risparmierà neanche Satılmış, il figlio di Ceyda appena arrivato. Ferire lui sarà molto semplice: a Sirin basterà dirgli che nessuno lo vuole con sé e che presto anche Emre la abbandonerà.

Quello che la ragazza non calcolerà sarà la scaltrezza del piccolo Satılmış che è stato costretto a crescere troppo in fretta.

Lo scacco matto a Sirin da parte dei bambini

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Sirin si troverà al lavoro da Emre quando Bahar, Arif e i bambini chiederanno la colazione. Satılmış approfitterà del fatto che Emre sarà al tavolo con lui per dire a suo padre tutto quello che ha combinato Sirin. In particolare, il bambino dirà a Emre che la ragazza gli ha detto che presto sarà di nuovo abbandonato. A lui si aggiungerà Nisan che confermerà le cattiverie di Sirin e l'uomo non potrà essere indifferente. "Prepara le tue cose e vai via subito", dirà Emre licenziando la ragazza. Sirin non potrà fare altro che obbedire, ma prima farà una scenata in cui distruggerà piatti e bicchieri.