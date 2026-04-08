Emre sorprenderà Ceyda con una proposta nelle prossime puntate de La forza di una donna: "Voglio una famiglia con te", le dirà, "Riproviamoci".

Le anticipazioni tv rivelano che Ceyda risolverà i problemi legali e otterrà la custodia di Arda. Felice, la donna andrà da Emre che, tornato single le proporrà di vivere con lui e Satilimis.

Ceyda e Arda insieme per sempre a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Emre sarà al centro delle prossime puntate. L'uomo porterà avanti la sua storia con Kismet, certo che presto lui, l'avvocato e il piccolo Satilimis appena ritrovato saranno una famiglia.

I progetti di Emre, però, saranno spazzati via quando nella vita di Kismet tornerà Cem, il suo ex mai dimenticato. La donna deciderà di tornare con lui e, dopo aver aiutato Emre ad abbracciare suo figlio, aiuterà anche Ceyda ad ottenere la custodia di Arda. Kismet chiederà a Cem di costringere il padre di Arda a rinunciare a lui e poi lascerà Emre all'improvviso. Per lui sarà come un fulmine a ciel sereno: non potrà sopportare l'ennesimo fallimento in amore. L'uomo tornerà a casa sconfitto e Ceyda, ignara di tutto, gli lascerà Arda e Satilimis per una sera. Emre si ubriacherà e crollerà a letto, mentre il suo bambino si occuperà del fratello. L'indomani, Ceyda si sveglierà con una notizia che considererà un miracolo: Arda resterà con lei per sempre.

In preda alla felicità, Ceyda sveglierà tutto il palazzo e poi correrà a dare la splendida notizia anche a Emre.

La fragilità di Emre dopo l'abbandono di Kismet

Le anticipazioni rivelano che Ceyda andrà da Emre e lo troverà ancora a letto. Sarà Satilimis a dirle che l'uomo si è ubriacato e a spiegarle che si è occupato lui di tutto. Ceyda sarà fiera di suo figlio e sveglierà Emre, convincendolo a guardare avanti. Satilimis proverà a consolare Emre dicendogli che dopo Kismet ci sarà un'altra donna, magari proprio sua madre. Vedere Ceyda così amorevole con i bambini farà riflettere Emre sulle parole di Satilimis. "Voglio una famiglia con te", dirà Emre a Ceyda, "Riproviamoci". La donna gli chiederà se lui sia innamorato di lei e Emre le spiegherà che questo arriverà con il tempo. Ceyda non potrà accettare una simile proposta senza amore, anche perché il suo cuore ormai sarà impegnato con Raif.