Enver volterà le spalle a Sirin e la farà arrestare nelle prossime puntate de La forza di una donna.

Le anticipazioni tv rivelano che Sirin fuggirà in un motel per sfuggire alla polizia. La ragazza, però, avrà i giorni contati e sarà arrestata quando chiederà aiuto a Enver.

La fuga di Sirin ne La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Arif scoprirà che Sirin ha tolto la vita a Sarp. L'uomo in un primo momento terrà per sé questo terribile segreto, ma poi metterà alle strette la ragazza per estorcerle una confessione.

La registrazione sembrerà ad Arif una prova schiacciante per incastrare Sirin, ma purtroppo non sarà così semplice. quando l'uomo andrà a parlare con Kismet, la donna gli spiegherà che quella registrazione non verrà accettata come prova in tribunale e servirebbero altre prove. Nel frattempo, Sirin tenterà di togliere la vita a Doruk e questo metterà in allarme Arif che confiderà tutto prima a Ceyda e poi a Bahar e Enver. Sarà ormai chiaro a tutti che Sirin non potrà più restare a piede libero, ma bisognerà trovare un modo per incastrarla perché non ci saranno prove utili alle indagini contro di lei. La ragazza sarà ossessionata dalla paura di finire in prigione e per questo si darà alla fuga.

Sirin troverà alloggio presso un motel e penserà di essere al sicuro.

Il passo falso di Sirin e il tradimento di Enver

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Sirin resterà chiusa nella stanza del motel per diversi giorni. Nel frattempo, Enver si sentirà profondamente in colpa per non aver mai preso sul serio la malattia mentale di Sirin che richiedeva da tempo il ricovero in una struttura. Kismet rimanderà la sua partenza con Cem per aiutare Arif ad arrestare la sorella di Bahar. Sirin, al motel, inizierà ad avere paura anche del proprietario che più volte andrà a bussare alla sua porta chiedendole se avesse bisogno di compagnia. In preda al panico, Sirin telefonerà ad Enver e chiederà il suo aiuto per scappare.

L'uomo si recherà al motel e abbraccerà sua figlia, promettendole di darle dei soldi per fuggire, ma riuscirà ad estorcerle una confessione. Questa volta ci sarà la polizia in un furgone con Kismet ad ascoltare tutta la conversazione e per Sirin non ci sarà scampo. La ragazza verrà ammanettata una volta in strada e sarà disperata all'idea di essere stata tradita proprio da suo padre.