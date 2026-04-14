Satılmış lavorerà di nascosto durante l'orario scolastico nelle prossime puntate de La forza di una donna: il bambino confesserà di averlo fatto per pagare la somma necessaria a tenere Arda a casa con loro.

Le anticipazioni tv rivelano che quando Ceyda scoprirà il gesto generoso di Satılmış si lascerà andare ad un grande abbraccio e non tratterrà le lacrime.

Un inizio difficile per Ceyda e Satılmış a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna annunciano un momento molto emozionante che vedrà protagonisti Ceyda e Satılmış. Il rapporto con suo figlio sarà inizialmente molto difficile per la protagonista che resterà fredda nei suoi confronti.

A frenare Ceyda saranno soprattutto la paura di perdere Arda e il timore di destare in lui qualche gelosia. Satılmış si mostrerà forte, ma sarà evidente la sua sofferenza nel vedere sua madre affettuosa e piena di attenzioni per l'altro figlio. Il nuovo arrivato continuerà a comportarsi senza seguire le regole: spesso salterà la scuola per andare a mendicare ai semafori, vendendo fazzoletti e pulendo i vetri delle auto. Un giorno, Satılmış sarà in camera di Ceyda quando la donna arriverà all'improvviso e lui nasconderà il denaro raccolto in un cassetto. La donna si accorgerà subito che Satılmış sta combinando qualcosa e sarà pronta a rimproverarlo. Quando vedrà i soldi, Ceyda metterò alle strette il bambino: "Dove hai preso tutti questi soldi?" chiederà, ma lui si rifiuterà di rispondere.

Il gesto di Satılmış che commuoverà profondamente Ceyda

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Ceyda approfitterà della presenza di Emre per ottenere risposte da Satılmış. "Hai rubato il denaro?" chiederà ancora la donna che minaccerà di punirlo. Satılmış accetterà di parlare solo con Emre che con dolcezza gli chiederà come abbia fatto a mettere insieme quei soldi. Satılmış spiegherà che ha saltato la scuola per andare a lavorare in strada, ma il motivo farà letteralmente sciogliere Ceyda. "L'ho fatto per Arda", dirà il bambino, "Raccoglievo i soldi per evitare che vada via". A quel punto Ceyda non avrà più muri e abbraccerà Satılmış come non aveva mai fatto prima. Profondamente commossa per la generosità di suo figlio, la donna si lascerà andare a un pianto liberatorio.