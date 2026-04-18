Satılmış ripenserà con dolore alle violenze subite da suo padre Dursun nelle prossime puntate de La forza di una donna.

Le anticipazioni tv rivelano che giocando con Doruk e Nisan, Satılmış riporterà alla mente i momenti di quando viveva con Dursun che usava la cintura per picchiarlo.

Il cambiamento di Satılmış a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Satılmış vivrà un grande cambiamento grazie alla famiglia di Ceyda. Il bambino, infatti, osservando le vite di Doruk, Nisan e Arda, si renderà conto di cosa significhi essere amati davvero.

Dietro i suoi modi da bambino cresciuto troppo in fretta, Satılmış nasconderà una grande sofferenza e un bisogno d'amore che farà commuovere tutti. Per lui non sarà facile mostrare le sue emozioni, anche perché è stato sempre costretto a reprimersi quando viveva con Dursun. Il lato più tenero di Satılmış inizierà ad essere chiaro anche a Ceyda quando confesserà di aver lavorato di nascosto per non perdere Arda. Questo gesto segnerà un nuovo inizio tra madre e figlio: Ceyda abbraccerà Satılmış per la prima volta. Il piccolo nuovo arrivato migliorerà moltissimo anche il suo rapporto con Arda, Doruk e Nisan. I quattro bambini saranno inseparabili e giocheranno insieme ogni giorno.

La nuova vita di Satılmış con Ceyda

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Satılmış non sopporterà la prepotenza di Sirin. Quando il bambino saprà da Doruk che la perfida zia ha rubato il suo gatto, farà in modo che suo padre la licenzi. Satılmış farà perdere il lavoro a Sirin dicendo a Emre che la ragazza gli ha detto che nessuno lo ama. Un giorno, Doruk, Nisan e Satılmış faranno un gioco della verità. A turno, uno dei bambin deve girare una freccia e chi viene estratto a sorte dovrà rispondere a una domanda. Doruk chiederà a Nisan di togliergli la cintura che gli dà fastidio e questa immagine riporterà alla mente di Satılmış dei ricordi dolorosissimi. Il bambino ripenserà a Dursun che usava la sua cintura per picchiarlo.

"Chi ti ha dato le botte peggiori?" sarà la domanda che Satılmış farà ai suoi amici che saranno perplessi e gli diranno che mai nessuno li ha picchiati. A quel punto, Satılmış dirà che neanche lui ha mai provato questa brutta sensazione, ma mentirà.