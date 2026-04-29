Sirin tenterà di fuggire dalla clinica psichiatrica nelle puntate de La forza di una donna, ma non riuscirà a raggiungere la porta perché l'infermiere la fermerà con un sedativo.

Le anticipazioni tv rivelano che Sirin sarà arrestata e ricoverata in una clinica psichiatrica. La ragazza sfogherà la sua rabbia su Bahar e poi avrà una crisi.

La follia di Sirin peggiorerà ulteriormente

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che per Sirin arriverà molto presto il momento di pagare per tutto il male causato. La follia della ragazza raggiungerà l'apice quando Sirin tenterà di togliere la vita a Doruk convincendolo a lanciarsi dalla finestra.

Questo terribile episodio farà capire a Enver e agli altri che la ragazza ha davvero bisogno di aiuto e non può restare in libertà. Sirin, tuttavia, riuscirà a fuggire e si nasconderà in un motel per diversi giorni. Tutta la famiglia sarà unita per cercare la ragazza e Kismet si darà da fare per escogitare un piano per incastrarla anche per l'omicidio di Sarp, confessato da Sirin ad Arif. Alla fine, quando la ragazza chiamerà Enver per chiedere aiuto, lui la tradirà e riuscirà a farla arrestare. Sirin finirà in un ospedale psichiatrico e per lei non sarà affatto facile accettare il suo destino. La ragazza vivrà le sue giornate in solitudine, leggendo il libro di Bahar e continuando a covare odio.

Quando Enver andrà a trovarla, Sirin lo rassicurerà sulla sua salute, ma appena vedrà sua sorella in lontananza perderà il controllo.

Nessun lieto fine per Sirin a La forza di una donna

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Sirin correrà incontro a Bahar, incolpandola di tutto il male che le è capitato. "Hai distrutto la mia vita", urlerà con tutta la sua voce mentre gli infermieri la fermeranno. Sirin sarà portata nella struttura, ma avrà una forte crisi di nervi e dopo aver distrutto la sua stanza tenterà di fuggire. La ragazza riuscirà a schivare le due infermiere e correrà verso la porta, ma non riuscirà nel suo intento. Uno degli infermieri arriverà con un sedativo e fermerà Sirin iniettandole la medicina. Per la sorella di Bahar, quindi, ci sarà un finale amaro che non lascerà spazio alla speranza.