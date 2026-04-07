Arif e Bahar si sbarazzeranno dell'arma di Sarp nelle puntate de La forza di una donna dal 13 al 18 aprile: i due butteranno la pistola nel lago.

Le anticipazioni tv rivelano che Enver confiderà di aver conservato l'arma di Sarp nel suo appartamento. Spaventati dalla pericolosità dell'oggetto, Bahar e Arif se ne libereranno recandosi al lago come consigliato da Kismet.

Enver impugna un'arma a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Ceyda rischierà seriamente di perdere Arda. Dursun, il padre naturale del bambino, chiederà 100mila dollari per rinunciarvi ma Emre non potrà pagarlo.

A quel punto, l'uomo pretenderà di riavere Arda e andrà a casa di Enver per andare a prendersi suo figlio. La serata finirà con uno scontro fisico tra Arif, Dursun e i suoi uomini, mentre Bahar e gli altri proveranno a dividerli. Enver fermerà tutto con un gesto inaspettato: l'uomo spaventerà i presenti con un'arma. Enver impugnerà la pistola e urlerà: "Nessuno porta via il bambino". La perdita di controllo del sarto farà paura a Dursun che fuggirà con i suoi uomini e Arda resterà con Ceyda, almeno momentaneamente. Dopo il grave episodio, tutti si domanderanno come abbia fatto Enver a procurarsi quella pistola e la risposta la darà lui stesso. L'uomo spiegherà a Bahar che l'arma era di Sarp che l'ha lasciata nel suo appartamento.

Kismet consiglierà ad Arif di non contattare la polizia

Nelle puntate de La forza di una donna dal 13 al 18 aprile, Bahar e Arif si renderanno conto che bisognerà sbarazzarsi della pistola al più presto. I due amici capiranno che potrebbe essere pericoloso tenere l'arma in casa, soprattutto a causa dei problemi psichiatrici di Sirin. Bahar proporrà di recarsi alla polizia, ma Arif suggerirà di andare a chiedere a Kismet cosa sia meglio fare. L'avvocato consiglierà a suo fratello di disfarsi dell'arma buttandola nel lago, senza coinvolgere inutilmente le forze dell'ordine. Bahar e Arif prenderanno l'arma, la avvolgeranno in una coperta e si recheranno vicino al lago. Dopo essersi guardati intorno, i due lanceranno la pistola in acqua, certi di essersi liberati di un grosso pericolo.