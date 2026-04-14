Fazilet riassumerà Ceyda nella puntata de La forza di una donna in onda domenica 19 aprile, ma continuerà a pensare che la donna sia una ladra.

Le anticipazioni tv rivelano che Fazilet farà tornare Ceyda solo per il bene di Raif. La scrittrice, però, ammetterà che è convinta di essere stata derubata e neanche suo figlio riuscirà a farle cambiare idea. Fazilet, infatti, crederà che Raif si sia assunto la responsabilità della sparizione dei gioielli solo perché ama Ceyda.

Raif tornerà a sorridere ne La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che dopo il licenziamento di Ceyda, Fazilet dovrà fare i conti con suo figlio.

Raif, infatti, si rifiuterà di uscire dalla sua stanza, non mangerà e tornerà ad essere scontroso come un tempo. La scrittrice sarà disperata perché non riuscirà in alcun modo a ricucire un dialogo con suo figlio. Fazilet si armerà di pazienza e andrà a bussare alla porta di Ceyda, decisa a farla tornare a lavorare da lei pur di rivedere Raif sorridere. Quella sera, però, Ceyda e Bahar non saranno in casa perché ceneranno da Enver. Fazilet tornerà a casa, ma l'indomani riceverà la visita di Enver che le chiederà spiegazioni sul licenziamento di Ceyda e Bahar. La donna non dirà nulla del furto dei gioielli e al sarto sarà chiaro cosa è accaduto: Sirin ha architettato tutto. Quando Enver tornerà a casa rimprovererà Sirin: "Hai calunniato Bahar".

Il sarto dirà a Ceyda che Fazilet ha la febbre e ha bisogno di aiuto. La ragazza non ci penserà due volte a correre da lei. La scrittrice riassumerà Ceyda e Raif uscirà finalmente dalla sua stanza con il sorriso.

Il ritorno di Ceyda e il pesante giudizio di Fazilet

Nella puntata de La forza di una donna di domenica 19 aprile, Ceyda si lascerà scappare con Raif che Fazilet l'aveva licenziata per i gioielli. L'uomo le spiegherà che ha già detto a sua madre che quei gioielli non sono stati rubati ma li ha donati lui stesso. Tutto sembrerà finalmente risolto: Ceyda e Raif andranno in cucina e faranno colazione con Fazilet. Vedere suo figlio di ottimo umore non avrà prezzo per la scrittrice, ma questo non cambierà la sua diffidenza verso Ceyda. Quando le due donne resteranno da sole, Fazilet dirà a Ceyda che non l'ha perdonata ed è ancora convinta che sia una ladra.