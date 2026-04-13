Kismet ricorderà i terribili momenti della perdita della figlia che aspettava da Cem nelle puntate de La forza di una donna dal 20 al 26 aprile: emergerà il grande dolore che l'avvocato nasconde a tutti.

Le anticipazioni tv rivelano che Arif e Bahar andranno a buttare l'arma di Sarp, ignari che nel loro pacchetto ci siano solo die sassi. Sirin, infatti, ruberà la pistola e la nasconderà nella sua stanza. Per Ceyda, invece, arriverà il momento di tornare da Fazilet.

La verità per Ceyda a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Ceyda tornerà a lavorare a casa di Fazilet.

Quest'ultima metterà il chiaro le cose: non ha perdonato la donna per il furto, ma vuole che stia da lei perché Raif non esce dalla sua stanza da giorni. Ceyda si sentirà ancora una volta mortificata, ma all'improvviso ricorda di avere una prova molto importante da mostrare a Fazilet. La scrittrice vedrà la foto in cui Ceyda e Raif sono insieme per la serata al night e lei indossa i gioielli. In questo modo Ceyda dimostrerà che Raif le ha regalato gli orecchini, altrimenti non avrebbe potuto indossarli insieme a lui. Fazilet non potrà fare altro che credere alle parole di Ceyda, ma a colpirla maggiormente sarà il sorriso di Raif in quella foto. "Non è mai stato così felice", dirà Fazilet a Ceyda, rendendosi conto che suo figlio è tornato a vivere grazie a lei.

Nel frattempo, Bahar e Arif si recheranno al lago per sbarazzarsi dell'arma di Sarp. I due ignoreranno che Sirin ha sostituito la pistola con dei sassi e ha nascosto l'arma nella sua stanza.

Il grande dolore che tormenta Kismet da anni

Nelle puntate de La forza di una donna dal 20 al 26 aprile, Fazilet rivelerà una parte importante di sé. Tutto avrà inizio quando Ceyda busserà alla sua porta per far visita a Satılmış che ha la febbre e si trova da lei con Emre. Quest'ultimo spiegherà che Kismet può restare con il bambino perché non lavorerà e questo risveglierà nella donna dei ricordi che fanno male. Attraverso dei flashback si scoprirà che Kismet aspettava una bambina da Cem e l'ha persa dopo un'aggressione da parte del suo capo. Il ricordo doloroso sarà ancora presente nell'avvocato che però preferirà non condividere con Emre questo importante pezzo della sua vita.