Raif sarà felice di addobbare l'albero di Natale con Ceyda nella puntata de La forza di una donna di venerdì 24 aprile e Fazilet sarà stupita da questo cambiamento.

Le anticipazioni tv rivelano che il cambiamento di Raif sarà evidente con il ritorno di Ceyda. Persino il Natale sarà motivo di gioia per lui che proprio nel periodo di festa ha avuto il terribile incidente che gli è costato l'uso delle gambe.

Ceyda tornerà al lavoro ne La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Ceyda sarà assunta da Fazilet che però continuerà a considerarla una ladra.

La madre di Raif, infatti, non crederà alla versione dei dono dei gioielli. Nonostante suo figlio le abbia detto che stato lui a regalare gli orecchini a Ceyda, Fazilet non si fiderà affatto della donna. Allora perché la riassumerà? La scrittrice avrà bisogno della presenza di Ceyda in casa perché Raif era diventato intrattabile e non usciva più dalla sua stanza. La donna riprenderà il suo lavoro e Raif tornerà a sorridere: Fazilet non potrà ignorare questo dettaglio. Durante le pulizie, Ceyda troverà due scatole piene di addobbi natalizi e ne sarà subito attratta. Entusiasta, si lascerà trasportare dall'atmosfera di festa e monterà subito l'albero in salotto. Quando Fazilet vedrà Ceyda intenta a sistemare le palline, le ordinerà di togliere tutto prima che arrivi Raif.

"Lui odia gli addobbi e si arrabbierà quando vedrà l'albero", dirà Fazilet a Ceyda, ma in quel momento arriverà suo figlio.

L'atmosfera natalizia coinvolgerà anche Raif

Nella puntata de La forza di una donna di venerdì 24 aprile, Raif arriverà in salotto con altri addobbi, pieno di entusiasmo per l'albero. L'uomo si metterà ad aiutare Ceyda di fronte allo sguardo stupito di Fazilet che poco dopo andrà via. Raif spiegherà che probabilmente sua madre ha pensato di togliere gli addobbi perché l'incidente che gli ha causato la disabilità è avvenuto a Capodanno. "Questo sarà l'albero più bello mai realizzato", dirà Raif a Ceyda, dimostrando di aver davvero ricominciato a vivere grazie a lei. Fazilet, nella su stanza, ricorderà l'ultima volta in cui ha visto Raif uscire di casa con le sue gambe.