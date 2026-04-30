Le trame delle puntate turche de La forza di una donna raccontano che Bahar picchierà Sirin dopo aver scoperto che ha provato a uccidere Doruk. La rissa sarà fermata dall'intervento provvidenziale di Enver e Ceyda.

Enver e Ceyda fermano una rissa tra Sirin e Bahar

Bahar avrà una reazione sopra le righe nei confronti di Sirin. La protagonista inizierà a picchiare la sorellastra quando scoprirà che aveva tentato di uccidere Doruk, convincendolo a saltare dalla finestra. Enver e Ceyda eviteranno gravi conseguenze per la darklady, che fuggirà senza soldi e documenti.

La donna troverà riparo all'interno di un motel malfamato della zona. Sirin, temendo di essere scambiata per una donna di facili costumi e finire negli occhi dei malviventi, si rinchiuderà in camera, uscendo solo per ordinare la cena. Il portinaio però proporrà alla giovane di passare la notte insieme per racimolare qualche soldo per pagarsi i viveri.

Arif dice a Bahar che la sua sorellastra ha ucciso Sarp

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Sirin rifiuterà la proposta del portiere che insisterà, facendola preoccupare tanto. La darklady disperata deciderà di tornare a casa di Enver per prendere i suoi risparmi.

Nel frattempo, Arif rivelerà al sarto e Bahar che Sirin aveva posto fine alla vita di Sarp, manomettendo la flebo che lo teneva in vita. Enver, a questo punto, deciderà di organizzare una trappola ai danni della figlia per farla arrestare per i crimini commessi.

L'uomo convocherà la figlia a casa dove l'attenderanno gli agenti della polizia pronti per portarla in carcere.

Ceyda ha deciso di restituire l'anello di fidanzamento a Raif

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a fine aprile in televisione, Sirin rimasta sola in casa ha ricevuto la visita di un ladro nel corso della festa di Capodanno. Fortunatamente la donna è riuscita a mandare via il malintenzionato, ferendolo alla gamba con l'arma da fuoco che un tempo era di Sarp. Arif ha assistito a tutta la scena ed ha sentito le strane parole che la figlia di Enver ha pronunciato verso il ladro. Il barista ha ascoltato la darklady dire al malintenzionato di aver posto fine alla vita di Sarp.

Enver, intanto, è riuscito a vendere il terreno della casa distrutta, ricavando il denaro necessario per saldare il debito contratto con Arif.

Bahar, invece, ha detto al figlio di Yusuf che le farebbe piacere se tornasse all'università a studiare ingegneria.

Ceyda, intanto, ha scoperto che Raif le ha regalato un anello di fidanzamento. La cantante ha confidato alla sua migliore amica di non sentirsi all'altezza del compagno e per questo ha deciso di restituirgli il prezioso.