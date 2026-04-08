Sirin penserà di farla finita usando l'arma di Sarp e scriverà una lettera di addio per Enver nelle prossime puntate de La forza di una donna.

Le anticipazioni tv rivelano che Sirin proverà ad attirare l'attenzione di suo padre, ma Enver ignorerà la sua lettera. Questo farà desistere la ragazza che alla fine deciderà di non premere il grilletto contro di sé.

Sirin farà di tutto per screditare Bahar ma non ci riuscirà

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che per Sirin arriverà una sonora sconfitta dopo una prima vittoria. Nelle puntate in onda in Italia, la ragazza è riuscita a far licenziare Ceyda e Bahar inviando a Fazilet una foto dei gioielli venduti.

La figlia di Enver non si fermerà qui e appena ne avrà occasione si divertirà a screditare sua sorella e Ceyda a cena. Di fronte ad Arif e Enver, Sirin accuserà sua sorella di furto e l'imbarazzo sarà evidente. La ragazza penserà di aver finalmente guadagnato la fiducia di suo padre ma non sarà così. Appena ne avrà occasione, Enver andrà a parlare con Fazilet e scoprirà che è stato Raif a dare i gioielli a Ceyda. La scrittrice gli parlerà delle foto ricevute e Enver capirà subito che c'è lo zampino di Sirin dietro tutta questa storia. L'uomo tornerà a casa e convocherà Sirin, Ceyda e Bahar con aria severa. Enver umilierà sua figlia dicendosi indignato per le false accuse con cui ha tentato di rovinare sua sorella.

La sconfitta di Sirin ne La forza di una donna

Nelle prossime puntate de La forza di una donna, Enver si allontanerà nuovamente da Sirin. Nel frattempo, Arif e Bahar impacchetteranno la pistola di Sarp per disfarsene gettandola nel lago. I due, però, ignoreranno che il pacchetto è vuoto e l'arma si trova nelle mani di Sirin che la nasconderà nella sua stanza. La ragazza, turbata dall'atteggiamento scostante di Enver, penserà di usare l'arma contro di sé per farla finita. Sirin scriverà anche una lettera di addio per suo padre e la farà passare sotto la porta. Lui, però, non vorrà saperne di leggerla e la spingerà di nuovo nella stanza di sua figlia con il piede. Sirin, infastidita dall'atteggiamento di suo padre, guarderà l'arma ma alla fine deciderà di non usarla più.