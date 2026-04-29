"Ho fatto fuori Sarp": Sirin, messa alle strette, confesserà ad Arif l'omicidio di suo cognato a La forza di una donna, "Dovresti ringraziarmi", aggiungerà, "Grazie alla morte di Sarp hai avuto Bahar".

Le anticipazioni tv rivelano che Sirin ammetterà il reato, ma non sarà affatto preoccupata. La ragazza, infatti, dirà a Arif che non ci sono prove contro di lei e non riuscirà mai a farla arrestare.

Il faccia a faccia tra Sirin e Arif a La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che l'atteggiamento di Sirin continuerà a far preoccupare Enver.

Quest'ultimo non potrà fare a meno di pensare alla notte di Capodanno, quando sua figlia ha premuto il grilletto, ma soprattutto non potrà ignorare il fatto che Sirin abbia rubato l'arma. Enver temerà per l'incolumità dei bambini e penserà se sia il caso di riprendere con le medicine. Nel frattempo, Sirin finirà il suo turno al lavoro e saluterà tutti, come se nulla fosse accaduto. Arif, tormentato da quello che ha sentito la notte di Capodanno, deciderà di affrontare la ragazza per farle confessare il suo omicidio. L'uomo seguirà Sirin e le dirà tutto: "Ti ho sentita mentre parlavi con il ladro" dirà Arif, "Hai detto che hai ucciso il marito di tua sorella". Sirin non farà una piega e ammetterà di aver detto quella frase: "Non è un segreto che Sarp sia caduto dal traghetto a causa mia".

La spiegazione della ragazza non sarà sufficiente per Arif che preciserà: "Hai detto che hai appena ucciso Sarp, dalla caduta sono passati anni".

L'agghiacciante confessione di Sirin a Arif

Nella puntata de La forza di una donna di lunedì 4 maggio, Arif metterà alle strette Sirin: "Hai fatto qualcosa a Sarp in ospedale", le dirà. In un primo momento la ragazza ripenserà con serietà agli ultimi momenti di suo cognato, ma poi scoppierà a ridere: "Non sei così stupido come pensavo". Sirin tornerà seria: "È vero, ho bloccato la flebo di Sarp", confesserà, "L'ho fatto fuori". La ragazza non sarà affatto pentita, e si mostrerà divertita rispetto alla facilità con cui suo cognato ha perso la vita. "Ma tu non hai nessuno prova", dirà ad Arif prendendosi gioco di lui, "Quindi non ti resta che tenere tutto per te e restare in silenzio". Sirin aggiungerà: "Dovresti ringraziarmi, perché grazie alla morte di Sarp hai avuto Bahar". Dopo aver riso ancora della situazione, la ragazza andrà via.