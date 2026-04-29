Gli spoiler delle nuove puntate de La forza di una donna previste dal 4 al 10 maggio in prima visione su Canale 5 rivelano che Ceyda riuscirà ad ottenere la custodia del piccolo Arda. Sirin, invece, proverà a porre fine alla vita di Doruk, apparendo sempre più fuori controllo.

Emre caccia Sirin dalla caffetteria

Emre deciderà di cacciare Sirin dalla sua caffetteria dopo aver scoperto che aveva screditato suo figlio Satilmis. La donna avrà una reazione furiosa, tanto da distruggere alcuni piatti presenti nel locale.

Nel frattempo, Arif informerà Ceyda di quanto scoperto su Sirin.

L'uomo farà sentire alla sua amica la registrazione in cui la figlia di Enver gli confessa di aver ucciso Sarp manomettendo la sua flebo in ospedale. Ceyda reagirà con rabbia di fronte alla scoperta anche se concorderà con Arif che la scelta più giusta sia quella di farla internare in una clinica psichiatrica. I due amici appariranno intenzionati a contattare lo psichiatra che aveva in cura Sirin per dimostrare la sua pericolosità.

Ceyda ottiene la custodia del piccolo Arda

Le anticipazioni della soap opera rivelano che Arif racconterà alla sorella cosa ha fatto Sirin in seguito al licenziamento dalla caffetteria di Emre. Kismet informerà suo fratello che per rinchiudere la darklady in una clinica psichiatra serve il nulla osta da parte di Bahar ed Enver.

Allo stesso tempo, la darklady ormai fuori controllo affronterà suo padre e poi proverà ad uccidere Doruk, costringendolo a saltare giù da una finestra.

Nel frattempo, la protagonista deciderà di essere sincera con Arif, rivelandogli di essere perdutamente innamorata di lui. La donna dirà poi a Enver che la casa editrice è al settimo cielo dopo aver letto il libro scritto da Fazilet sulla sua storia.

Cem, invece, obbligherà Dursun a firmare i documenti per affidare la custodia del piccolo Arda a Ceyda.

La festa di Capodanno è stata rovinata dall'arrivo di un ladro in casa di Enver

Nel frattempo, negli ultimi episodi de La forza di una donna andate in onda a fine aprile sui teleschermi di Canale 5, la festa di Capodanno è stata rovinata da un ladro che si è introdotto nell'abitazione di Enver.

Il malintenzionato ha avuto un faccia a faccia con Sirin, che l'ha minacciato di ucciderlo rivelandogli che in passato aveva posto fine alla vita del cognato. Le parole sono state udite da Arif, appostato dietro alla porta. L'uomo ha iniziato a sospettare che Sirin fosse implicata nel tragico decesso di Sarp. Nel frattempo, Bahar ed Enver sono apparsi in ansia dopo aver udito un colpo di pistola. I due sono saliti al piano di sopra, trovando Arif e Sirin illesi mentre del ladro nessuna traccia.